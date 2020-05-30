Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Kiliselerde de cemaatle ibadete başlandı
TÜRKİYE

Kiliselerde de cemaatle ibadete başlandı

İskenderun'daki kiliselerde, normalleşme süreci kapsamında koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak toplu ibadete yeniden başlandı. Tedbirler kapsamında ayine katılanların, girişlerde ateşi ölçüldü, ayin süresince maskelerin takılı olmasına dikkat edildi.

Haber Merkezi DHA
Peder Dimitri Yıldırım
Peder Dimitri Yıldırım

Paskalya süresince yapılamayan ayinler için İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi de kapılarını yeniden cemaate açtı. İbadethanelerin yeniden açıldığı ilk günde Ortodoks Kilisesi'nde Peder Dimitri Yıldırım yönetiminde Kutsal Paskalya Ayini gerçekleştirildi. Yıldırım'a kilise zangoçları ve personeli de eşlik ederken, ibadete sınırlı sayıda insan katıldı. Tedbirler kapsamında ayine katılanların, girişlerde ateşi ölçüldü, ayin süresince maskelerin takılı olmasına dikkat edildi.

İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Yıldırım 2 buçuk ay aradan sonra tekrar ayinlere başladıklarını ifade ederek, "Dün diriliş bayramının veda günüydü. Bugün de Mesih İsa’nın göğe çıkış bayramını kutladık. Bizim için en önemli şey maske, maskesiz girilmiyor kiliseye. İçeri girmeden önce cemaat dezenfekte kullanıyor ve ateş ölçüldükten sonra geçiyor. Kilisemizin normal kapasitesi 150 kişi, biz maksimum 30 kişi alıyoruz kiliseye fakat şu ana kadar 30 kişi gelmedi zaten" diye konuştu.

Abone Ol Google News
Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

​İsimleri ifşa edince sahte raporla hastaneye kapattılar!
Dünya nefesini tutarak izledi

Dünya nefesini tutarak izledi

İlk insanlı uçuş denemesi başarı ile gerçekleştirildi.
İyilik ordusu

İyilik ordusu

Vefa ekipleri koronavirüs ile mücadelede destan yazıyor.
Denktaş'ın Erbakan'a <br>gönderdiği haritalar

Denktaş'ın Erbakan'a
gönderdiği haritalar

​Mavi Marmara saldırısının tarihi arka planı.
Yunan'a son mesaj!

Yunan'a son mesaj!

​Mavi vatanda 'Ne Mutlu Türküm Diyene' vecizesi.
Uçuşlar başlıyor

Uçuşlar başlıyor

İşte havalimanında uyulması gereken kurallar ve alınacak önlemler.
Kuyuönü Hes Projesi

Kuyuönü Hes Projesi

​10 Bin Hanenin Enerji İhtiyacını Karşılayacak
Hastanede kalıyor

Hastanede kalıyor

​O doktor özverisi nedeniyle plaket ile ödüllendirildi.

Emlak verginizi<br>ödemeyi unutmayın

Emlak verginizi
ödemeyi unutmayın

O tarihleri kaçıran vergi mükellefler için ise cezai işlem uygulanacak.
Yıllardır<br>en kritik yerlerde

Yıllardır
en kritik yerlerde

​FETÖ'cü binbaşı hakkında çarpıcı detaylar.
Paralar<br>duman oldu

Paralar
duman oldu

​Türk tiryakilerin bir yılda içtiği sigara sayısı dudak uçuklattı.
Askeri <br>müdahale olabilir

Askeri
müdahale olabilir

​Trump'tan "ordu göreve hazır" mesajı.
Dünya iyileşiyor

Dünya iyileşiyor

2,7 milyon kişi hastalığın pençesinden kurtuldu.
Avrupa'da <br>son 24 saat

Avrupa'da
son 24 saat

​İşte ülke ülke ölü ve yeni vaka sayıları.
Düşmeye devam ediyor

Düşmeye devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
TSK'nın <br>koronavirüs başarısı

TSK'nın
koronavirüs başarısı

​ABD, Rusya, Fransa gibi orduları geride bıraktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.