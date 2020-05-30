Kısıtlamayı hiçe sayıp ehliyetsiz yola çıktı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, de E-5 karayolu Avcılar Köprüsü altında gün boyu denetim yaptı.
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Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamasının sabahında kentin birçok yerinin sessizliğe büründüğü görüldü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik olmadığı görüldü.
Kentte hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ile Haliç Köprüsü'nde de yoğunluk yaşanmadı.
Kısıtlama nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakimdi.
Kısıtlamasının sabahında, normal zamanlarda insan ve araç yoğunluğunun olduğu birçok yer boş kaldı. D-100 Karayolu, Piyalepaşa Bulvarı, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, Dolmabahçe Meydanı gibi birçok yer sessizliğe büründüğü görüldü.
Kısıtlamasının sabahında, normal zamanlarda insan ve araç yoğunluğunun olduğu birçok yer boş kaldı. D-100 Karayolu, Piyalepaşa Bulvarı, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, Dolmabahçe Meydanı gibi birçok yer sessizliğe büründüğü görüldü.
Kısıtlamasının sabahında, normal zamanlarda insan ve araç yoğunluğunun olduğu birçok yer boş kaldı. D-100 Karayolu, Piyalepaşa Bulvarı, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, Dolmabahçe Meydanı gibi birçok yer sessizliğe büründüğü görüldü.
Kısıtlamasının sabahında, normal zamanlarda insan ve araç yoğunluğunun olduğu birçok yer boş kaldı. D-100 Karayolu, Piyalepaşa Bulvarı, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, Dolmabahçe Meydanı gibi birçok yer sessizliğe büründüğü görüldü.
Kısıtlamasının sabahında, normal zamanlarda insan ve araç yoğunluğunun olduğu birçok yer boş kaldı. D-100 Karayolu, Piyalepaşa Bulvarı, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, Dolmabahçe Meydanı gibi birçok yer sessizliğe büründüğü görüldü.
Kısıtlamasının sabahında, normal zamanlarda insan ve araç yoğunluğunun olduğu birçok yer boş kaldı. D-100 Karayolu, Piyalepaşa Bulvarı, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, Dolmabahçe Meydanı gibi birçok yer sessizliğe büründüğü görüldü.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetim yaptı. Denetimler drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 şehirde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri kurdukları noktalarda denetleme yaptı.
Denetleme noktalarının kurulduğu yerlerden birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya giriş noktasıydı.
Araçları durduran polis ekipleri sürücülerin kimliklerini ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti.
Denetleme sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girmesi yasak olan sebze taşıyan kamyon sürücüsüne ceza kesildi.
Denetim drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı
Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 00.00 ile 31 Mayıs 00.00'e kadar ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı.
Gerçekleştirilen uygulamada trafik polisleri araç sahiplerinin sokağa çıkma yasağı ile ilgili belgeleri ve ehliyet kontrollerini yaptı.
GÜNDEM
Sokağa çıkma kısıtlamasına helikopterli denetim: Vatandaşlar anons edilerek uyarıldı
Ceza yağdı
Bu esnasında sokağa çıkma yasağını delen sürücülere ceza yağdı. Uygulamada çevrilen hem ehliyeti olmayan ve yoklama kaçağı olan bir sürücüye ise ceza yazıldı.