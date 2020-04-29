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Koronavirüs KKTC Başbakanından koronavirüs açıklaması Salgın kontrol altında
DÜNYA

KKTC Başbakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Salgın kontrol altında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tatar, ülkede koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrol altına alındığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar.

Salgın ile ilgili açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, "Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz" dedi.

Öte yandan, Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmeye atıf yapan Tatar, "Salgının ülkemizde görüldüğü 9 Mart 2020 tarihinden itibaren yapmış oldukları matematik modellemelerle salgını izleyen bilim insanlarımızdan almış olduğum bilgi doğrultusunda dün itibarıyla ülkemizde R0 değerinin birin altına düştüğü ve salgının kontrol altına alındığı yönündedir. Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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