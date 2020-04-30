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Koronavirüs KKTC Enerji Bakanı Taçoydan Türkiyeye yardım teşekkürü Tek desteği Türkiyeden gördük
DÜNYA

KKTC Enerji Bakanı Taçoy'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü: Tek desteği Türkiye'den gördük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, hükümet olarak koronavirüs salgınına karşı aldıkları önlemleri değerlendirdi. Taçoy, ''Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin KKTC'ye yaptığı mali destek hayati önem taşıyor. Koronavirüs döneminde ne Avrupa Birliği, ne Birleşmiş Milletler yanımızda oldu. Tek desteği Türkiye'den gördük" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, hükümet olarak koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aldıkları önlemleri Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirerek, son 12 gündür koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğine dikkat çekti.

Ülkeye yapılan tıbbi malzemelerle ilgili konuşan Taçoy, “Türkiye'miz her dönemde olduğu gibi bu zor şartlarda da bizleri yalnız bırakmadı. Tıbbi malzeme ihtiyaçlarımız hemen karşılandı. Türkiye'den Kıbrıslı Türklere uzatılan el, çok değerli. Hem hasta sayısı hem de kaybedilen sayılarına bakıldığında, alınan önlemlerin ne kadar hayati olduğunu gördük" diye konuştu.


ANKARA, KIBRISLI TÜRKLER İÇİN SAATLERCE MESAİ HARCIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın sürecinde iki kez Başbakan Ersin Tatar ile görüştüğüne dikkat çeken Taçoy, "Kıbrıs Türk halkının yaşadığı sorunlar ve geleceği yakından takip edilmektedir. Başbakanımız Sayın Ersin Tatar hükümetinin aldığı kararlara destek vardır" ifadelerini kullandı.

Ekonomik olarak ülkede yaşanan daralmaya da işaret eden Taçoy, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonunda görüşmelerin devam ettiğine" işaret etti. Taçoy, "Sizlere samimiyetle ifade etmek gerekirse, Türkiye'de her gün saatlerce Kıbrıslı Türklere zaman ayrılmaktadır. Sayın Oktay'ın koordinasyonunda, Kıbrıslı Türkler için uzun mesailer harcanıyor" dedi.

"NE AVRUPA BİRLİĞİ NE DE BM YANIMIZDA OLDU"

"Ülkede hem turizm hem de eğitim alanlarında ciddi kayıplarımız oldu. Birçok işletmemiz bu süreçte sıkıntılara düştü" diye devam eden Taçoy, "Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız ambargolar nedeniyle, kendi içimizde bir mücadele vermek zorunda kaldık. Ancak bu süreçlerde de yanımızda tek Türkiye'yi bulduk. Bu dönemde ne AB ne BM ne başkası, sadece Türkiye yanımızda oldu, oluyor. Şu anda Türkiye ile ekonomik olarak gerekli istişareler yapıldı, yapılıyor. Bir plan çerçevesinde adımlar atılacak. Bu süreçte Türkiye'nin, mali desteği çok önemli" dedi.

KKTC’DE 4 MAYIS’TAN İTİBAREN NORMALLEŞME DÖNEMİ

Öte yandan Taçoy, hükümet olarak koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aldıkları önlemler nedeniyle ülkede 4 Mayıs’tan itibaren aşamalı olarak bazı yasakların hafifletilmesi ve kaldırılması yönünde adımlar atacaklarını söyledi.

Buna göre 4 Mayıs'tan itibaren aralarında alışveriş merkezleri, mağazalar, kuyumcular, kırtasiyeler, hukuk büroları, telefoncular, emlakçılar ve tekstil konfeksiyon sanayisi olan belli başlı yerler açılacak. Açılan yerlerde hijyen kuralları uygulanacak. Uygulamayanların iş yerleri uyarı olmaksızın kapatılacak.

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