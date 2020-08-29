​Korona aşısı için gönüllü yağıyor

İstanbul Üniversitesi’nden uzmanlar Almanya’da yürütülen aşı çalışmalarına destek verecek. Aşı Türkiye’de de gönüllü olan vatandaşlar üzerinde denenecek. İlk etapta 18-80 yaş grubu arası 80 gönüllüye uygulama yapacaklarını aktaran İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, vatandaşların sosyal medya üzerinden çalışmalarda yer almak üzere gönüllü olmak istediğini söyledi. Şu an kadar sadece 20-30 kişinin kendisine ulaştığını kaydeden Tükek, çalışmalar kapsamında ana merkezin oluşturduğu prokolün dikkate alındığını aktardı. Tükek, “O protokole göre her merkezin alacağı hasta sayısı belli. İstanbul Tıp Fakültesi’nin 80 civarında hasta alacak. Çok sayıda başvuru yapılırsa, merkezin onayı halinde hasta sayısını artırabiliriz” diye konuştu.

Tufan Tükek

TAKİP EDİLECEK

Aşı çalışmalarına katılan insanların ilk önce kayıt altına alınacağını belirten Tükek, “Katılımcıların onamları, etik kurul ve Sağlık Bakanlığı’nın da onayları alınacak. Gönüllülerden alınacak kan örnekleri 80 derecede saklanacak. Belli periyotlarla antikor testleri yapılacak. Diğer kan ve biyokimya örnekleri ile karaciğer, akciğer, böbrek testleri de yapılacak. Aşı çalışmasının vücuda zararı olup olmadığı, yan etki oluşup oluşmadığı belirli periyodlarla çağrılarak izlenecek. Sonuç olarak antikor düzeyinin oluşup oluşmadığına bakılacak. Test sonuçları belirli düzeyin üzerindeyse olumlu kabul edilebilecek” dedi.

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ZAMANLA YARIŞ

İdeal bir aşı elde etmek için gönüllülerin 1 yıl boyunca takip edilerek enfekte olup olmadığının incelenmesi gerektiğine işaret eden Tükek, “Pandemi sürecinde bu süreleri beklemek anlamsız, zamana karşı yarışıyorsunuz, ‘bekleyeyim’ diyemezsiniz, insanlar ölüyor” ifadelerini kullandı.

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Rehavet nedeniyle kırgın ve kızgınız

İstanbul’daki koronavirüs vakalarının şu an için yoğun olmadığını ancak eylül ayında yeni bir dalga beklediklerini belirten Tükek, “İstanbul’daki vatandaşlar Anadolu’ya gittiği için oradaki vakalar arttı. Eylül- Ekim gibi Anadolu’dan İstanbul’a dönüşler başlayacak. O zaman yeniden vakaların artmasını bekliyoruz” dedi. Çok sayıda meslektaşını kaybeden Tükek, “İlk dönemde Cemil Taşçıoğlu’nun hastalanması bizi çok etkiledi. Ilk hastalardan biriydi. Arkasından başka hocalarımız da vefat etti. Daha önce birlikte çalıştığım genç bir sağlıkçı arkadaşımı da yine bu süreçte kaybettim. İnsanların bu denli rehavete kapılmasını anlayamıyoruz, gerçekten hem kırgın hem de kızgınız” dedi.