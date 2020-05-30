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Koronavirüs Korona fırsatçıları devrede Bir litre kan için 1000 dolar
DÜNYA

Korona fırsatçıları devrede: Bir litre kan için 1000 dolar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını fırsata çevirenlerin yaptıkları inanılmaz boyutlara ulaştı. Antikor testi üretmek isteyen şirketler hastalığını atlatmış kişilerden alınan bir mililitrelik kan için bin dolar kadar para veriyor. Normalde özel sektörde yapılan kan ticaretinde plazma örneklerinin fiyatı, hastalığın ne kadar ender olduğuna göre belirleniyor.

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Dünya üzerinde koronavirüse yakalananların sayısı 6 milyon 50 bini geçerken, tüm gözler aşı ve ilaç çalışmalarında. Bilim insanlarının kullandığı antikor testleri, bir kişinin hastalığı atlatıp atlatmadığını belirlemeye imkan kılıyor. Bu testlerin özellikle salgın sonrası normalleşme sürecine giren ülkelerde çok talep göreceği düşünülüyor.

Aracılar devrede

Tıbbi teşhis kitleri üreten firmalar ise araştırmalarında kullanmak üzere Covid-19 geçirmiş hastaların plazmasına ihtiyaç duyuyor. The Wall Street Journal'ın haberine göre kan ticaretindeki aracılar, söz konusu plazmalar için mililitre başına 1000 dolar veya daha fazla talep edebiliyor.

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Kanın mililitresine 300 dolar

Normalde özel sektörde yapılan kan ticaretinde plazma örneklerinin fiyatı, hastalığın ne kadar ender olduğuna göre belirleniyor.

  • Ancak Covid-19 için talebin yüksek olması fiyatların da artmasına neden oluyor. Özel kan bağış merkezleri talebe yetişemezken, antikor testi üreten firmalar da Covid-19 geçirmiş hastalardan gönüllü olarak bağış yapmalarını rica ediyor.

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Hastalığı geçirenlerin sayısı arttıkça fiyatlar ise aşağı iniyor. Şirketler, son haftalarda plazmaların milimetresini 100 ila 300 dolara alabildiklerini belirtiyor.

Euronews'in haberine göre; Almanya'da bir özel kan bağış merkezi ise, Heidelberg ve Münih'te bulunan merkezlerinde Covid-19'dan iyileşmiş kişilerden ücret karşılığında kan topluyor.

  • 650 ila 850 mililitrelik plazma için hastalara yaklaşık 250 euro ödeme yapan merkez, Almanya'da hastalığın yayılma hızının azalmasıyla bağış verenlerin de azaldığını açıklıyor.

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