Koronavirüs Korona girişimcilere ilham oldu İlginç isimlerle patentler alındı
TÜRKİYE

Korona girişimcilere ilham oldu: İlginç isimlerle patentler alındı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Kovid-19 salgını döneminde de marka başvurularını değerlendirmeye almayı sürdürürken, kurum pandeminin başladığı günden bu yana korona ile ilgili 14 başvuruyu uygun bularak marka tescili yaptı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Geniş bir yelpazede yapılan marka başvuruları içerisinde ilginç isimlerin de yer aldığı görüldü.

İLGİNÇ İSİMLER

“Koronalım” markasının “Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online internet sitesi sağlama hizmetleri” için alındığı öğrenildi. Markayı tescil eden kişi “koronalim.com.tr” adıyla e-ticaret sitesi kurabilecek. Bir diğer ilginç marka başvurusu ise “Korona günlerinde aşk” adıyla yapıldı. İsim hakkı film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri için alındı.

KORONA ELBİSESİ, ANTİKORONA

Yapılan diğer başvuruların ise korona, korona elbisesi, antikorona, kortsis korona takip sistemi, korona siperi, korona dezenfekte ilacı gibi çeşitli adlar altında yapıldığı görüldü.

Marka tescil ücreti 280 lira

  • TÜRKPATENT'in 2020 yılına ilişkin ücret tarifesi de yıl başında açıklanmıştı. Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 9,49 lira, marka tescil ücreti 280 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 1,02 lira olarak belirlenmişti.
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