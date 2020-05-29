Koronavirüs Korona günlerinde yasa dışı bahis sitelerine dikkat Uzmanlar uyardı
TÜRKİYE

Korona günlerinde yasa dışı bahis sitelerine dikkat: Uzmanlar uyardı

Koronavirüs sebebiyle evden çıkmayan çoğu vatandaşın ve çocukların internette vakit geçirmesiyle birlikte, yasa dışı bahis siteleri binlerce insanı hedef aldı. Bedava bonus ya da ücretsiz oyunlarla vatandaşları kandıran bahisçiler, daha sonra vatandaşların kredi kartlarını ve kişisel bilgileri ele geçiriyor.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs sebebiyle pek çok vatandaş evde vakit geçirmeye başladı. Özellikle internet kullanımının artmasıyla birlikte yasa dışı bahis siteleri, internete ‘bonus kazandınız, para kazandınız’ gibi reklamlar vererek vatandaşları kandırarak, icra ve avukat tehdidiyle korkutuyor.
Emekli Polis Adli Bilişim Suçları ve Siber Güvenlik Uzmanı İsa Altun, yasa dışı bahis sitelerinin nasıl çalıştığını anlattı; uyarılarda bulundu. İsal Altun, “Bunların her mahallede bir temsilcileri var. Bu temsilciler bazen bir galeri, bir market olabiliyor. Özellikle koronavirüs döneminde herkesin evde olduğu bu süreçte bu çeteler, terör örgütlü çeteler uyuşturucuya nasıl önce ücretsiz veriyorlar ve kandırıyorlarsa sanal ortamda oynanan bahislerde de önce 200-300 lira hesaba yatırıyorlar ama parayı kullandırmıyor bloke koyuyorlar. Çocuk da üzerine sürekli para eklenince iştahlanmaya başlıyor. Bu defa annenin, babanın kredi kartını onlardan habersiz kullanarak işlem yapmaya başlıyor. Bu kredi kartı ve kişisel bilgiler de onların eline geçtiği zaman o çeteler bu kartları boşaltıyor.” dedi.

Tuzak kuruyorlar

  • Altun bahis sitelerinin vatandaşlara tuzak kurduğunu belirterek, şöyle devam etti: “At yarışı, futbol, sanal oyunlar gibi çeşitli bahis siteleri mevcut. Burada en önemli şey annenin babanın hiçbir bilgisi olmadığı halde, mali suçları araştırma komisyonu bu sitelere ulaştığında günlerce süren hukuk mücadelesi veriyor. Kredi kartlarına bloke koyuluyor, siteler o kartları boşaltıyor. Aileler günlerce süren hukuk mücadelesi veriyor. Mağdur oluyorlar."

Aileler mağdur oluyor

Pek çok ailenin bu sebepten mağduriyet yaşadığını ve şikayetçi olmadıklarını dile getiren Altun, “Yılda yaklaşık 40 milyon kişinin bu yasa dışı sitelere akın ettiğini görüyoruz. Bu büyük bir rakam. Bunlar çok profesyonel çalışıyorlar. Kendilerine çalışan insanlar var. Bunlara ücretsiz telefon vererek komisyon karşılığı çalışmalarını istiyorlar. Komisyon karşılığı çalışmasını istediği kişilere dahi paralarını vermiyorlar. Bu yüzden adliyede ‘Dolandırıldım, mağdur edildim, maddi manevi kayıplara uğradım’ diye gelen birçok çocuğun ve ergenin olduğunu biliyoruz. Ayrıca yasa dışı bahis oynamak suç olduğu için birçok çocuk ve aile şikayetçi olamıyor. Çünkü cezası var” dedi.

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