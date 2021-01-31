Korona virüsün kaynağını araştıran DSÖ ekibi, Wuhan’daki hayvan pazarını ziyaret etti Yeni tip korona virüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak üzere Çin’in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, Çin’in en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olarak bilinen Baishazhou pazarını ziyaret etti.

Haber Merkezi 31 Ocak 2021, 13:19 Son Güncelleme: 31 Ocak 2021, 13:21 İHA