Koronavirüs Korona virüsün kaynağını araştıran DSÖ ekibi, Wuhandaki hayvan pazarını ziyaret etti
DÜNYA

Korona virüsün kaynağını araştıran DSÖ ekibi, Wuhan’daki hayvan pazarını ziyaret etti

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak üzere Çin’in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, Çin’in en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olarak bilinen Baishazhou pazarını ziyaret etti.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv


Yeni tip korona virüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak için 14 Ocak’ta korona virüs salgınının ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, 14 günlük zorunlu karantina sürelerinin dolmasının ardından başlayan ziyaretlerine devam ediyor.

  • Ekip 29 Ocak’ta ilk korona virüs hastalarının tedavi edildiği Hubei Entegre Geleneksel Çin ve Batı Tıbbı Hastanesini dün ise Jinyintan Hastanesi’ni ziyaret etmişti.

DSÖ ekibi bugün de kentteki en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı Baishazhou’yu pazarına gelerek incelmelerde bulund

DSÖ ekibinin Perşembe günü Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile Wuhan Viroloji Enstitüsü ve Hastalık Kontrol Merkezi’ni de ziyaret etmeyi planladığı açıklanmıştı.

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