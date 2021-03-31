Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
TÜRKİYE

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplanıyor. Kritik toplantı bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle yapılacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak.

Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Toplantıda, vaka sayılarındaki artış, mutasyondaki son durum, illerde alınan tedbirler, aşılama süreci ve aşı tedariki konuları ele alınacak.

58 ŞEHİR ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER ARASINDA

Sağlık Bakanlığı, illere göre koronavirüs risk haritasını güncelledi. Açıklanan haritada 58 şehir, çok yüksek riskli iller arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vaka ve ölümlerin azaltılması için yeni tedbirlerin devreye sokulacağını açıkladı.

81 İLE YENİ GENELGE

İçişleri Bakanlığı da risk haritasının güncellenmesinin ardından 81 il valiliğine yeni tedbirleri içeren bir genelge gönderdi.

Genelgeye göre, koronavirüs bakımından düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek riskli illerde ise kısıtlamalar, cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması cuma 21.00'den başlayacak ve pazartesi 05.00'te sona erecek.

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