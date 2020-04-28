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Koronavirüs Koronavirüs haberlerini yayınlayan 3 Çinli aktivist ortadan kayboldu
DÜNYA

Koronavirüs haberlerini yayınlayan 3 Çinli aktivist ortadan kayboldu

Çin'de koronavirüs haberlerini yayınlayan 3 aktivist ortadan kayboldu. Gönüllü aktivistlerce yürütülen Terminus2049 adlı sitede, Çin tarafından sansürlenen, engellenen ya da yayından kaldırılan koronavirüsle ilgili hassas makaleler yeniden yayınlanıyordu.Pekin yönetimi 'kamu düzenini bozmak' bahanesiyle koronavirüs hakkında yayın yapan aktivist ve gazetecileri gözaltına alıyor.

Haber Merkezi Diğer
Aktivistlerin nerede olduğu bilinmiyor.
Aktivistlerin nerede olduğu bilinmiyor.

Koronavirüs haberlerini yayınlayan 3 Çinli aktivist ortadan kayboldu. Çin'de koronavirüs salgınıyla ilgili sansürlenen haberleri kurdukları bir platformda yayımlayan Pekin merkezli 3 internet aktivisti ortadan kayboldu.Kaybolanlardan birinin yakınının verdiği bilgiye göre, aktivistlerin polis tarafından gözaltına alındığına inanılıyor.

Euronews'un haberine göre aktivistlerden Chen Mei'nin kardeşi Chen Kun, abisi Chen Mei, Cai Wei ve Wei'nin Tang soyadlı kız arkadaşının 19 Nisan'da kaybolduklarını söyledi. Gönüllü aktivistlerce yürütülen Terminus2049 adlı sitede, Çin tarafından sansürlenen, engellenen ya da yayından kaldırılan koronavirüsle ilgili hassas makaleler yeniden yayınlanıyordu.

Pekin Chaoyang bölge polisi, ailelere, Cai ve Tang'ın 'Rahatsızlık yaratmak ve kamu düzenini bozmak' suçlarından gözaltına alındıklarını ve adresi açık olmayan bir yerde gözetim altında tutulduklarını bildirdi. Ancak Chen Mei ile ilgili henüz bilgi verilmiş değil.

Terminus2049 gönüllüsü 3 internet aktivistinin ortadan kaybolması haberi Çinli aktivistler arasında paniğe neden oldu.

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Tsinghua Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Guo Yuhua, Twitter'da yaptığı açıklamada, Cai ve Tang'ın suçlamalarına atıfla, "Hangi düzensizliğe neden oldular ve hangi sorunları kışkırtıyorlardı? Bana yasal kanıt gösterin." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Pekin yönetimi, Çin Halk Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 293'üncü maddesi kapsamındaki 'Rahatsızlık yaratmak ve kamu düzenini bozmak' maddesini sık sık insan hakları aktivistlerini gözaltına almak için kullanıyor. Aktivistler genellikle bu maddeden suçlandıklarında 5 yıl hapis cezası alıyor.

Çin'de erişime kapatılan web sitesinde, Vuhan vatandaşlarının kişisel tanıklıkları, koronavirüsü ilk duyuranlardan Vuhan Merkez Hastanesi doktoru Ai Fen ile röportaj gibi birçok hassas koronavirüs haberi yer alıyordu.

Çin, ülke dışında yükselen 'koronavirüs salgınının nasıl ortaya çıktığı ve dünyaya nasıl yayıldığıyla ilgili uluslararası bir inceleme başlatılması' yönündeki talepleri sert dille reddediyor.

Benzer çağrıları yapan ülke içindeki muhalifler, doktorlar ve insan hakları aktivistleri de birer birer ortadan kayboluyor.

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