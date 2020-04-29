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Koronavirüs Koronavirüs karantisına alınan ilçede sevindiren gelişme Uygulama sona erdi
TÜRKİYE

Koronavirüs karantisına alınan ilçede sevindiren gelişme: Uygulama sona erdi

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantina, sona erdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv/Kofçaz
Arşiv/Kofçaz

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçede Kovid-19 pozitif tanısı konulan vatandaşların tedavilerinin tamamlandığı, yeni semptomların da ortaya çıkmadığı belirtildi.

KARANTİNA KALDIRILDI

  • Vakaların hemen sonrasında ilçede filyasyon çalışmalarının etkin şekilde yapıldığı aktarılan açıklamada, temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Karantinanın bugün itibarıyla sona erdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz 15 Nisan 2020 tarihi saat 16.00 itibarıyla karantina altına alınmıştı. İlçe merkezine, ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı. Gerekli tüm sağlık tedbirleri azami derecede alınarak, 29 Nisan 2020 tarihi ve saat 16.00 itibarıyla karantina kararı kaldırılmıştır."

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