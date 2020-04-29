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Koronavirüs Koronavirüs pandemi, gümüş balığı fiyatlarını da etkiledi
TÜRKİYE

Koronavirüs pandemi, gümüş balığı fiyatlarını da etkiledi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde balıkçılar, gümüş balığı için ağlarını atmaya başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle balığın kilo fiyatının düşüş gösterdiğini belirten balıkçılar, balığın tonaj olarak geçen yıla göre daha fazla olmasını beklediklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs pandemi, gümüş balığı fiyatlarını da etkiledi.
Koronavirüs pandemi, gümüş balığı fiyatlarını da etkiledi.

Yurt içinde talep gören ve Avrupa’ya da ihraç edilen gümüş balığı için İznik Gölü’nde balıkçılar ağlarını hafta başından itibaren bırakmaya başladı. Gölde Orhangazi, Narlıca, İznik ve Çakırca su ürünleri kooperatiflerine bağlı 50’nin üzerinde balıkçı, gümüş balığı için çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüş balığı için çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs pandemisi, gümüş balığının da piyasasını etkilerken balıkçılar geçen yıla oranla balığın kilo fiyatında düşüş görüldüğünü kaydetti.

Gümüş balığı fiyatı düştü.

Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş, geçen yıl kilosunu 3.40 TL’den sattıkları gümüş balığının bu yıl 2.30 TL’den alıcı bulduğunu ifade ederek, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Virüs salgını nedeniyle bir bilinmezlik var. Bu balığın tamamı ihraç oluyor ancak ihracatçı, önünü göremediği için bu durum balığın kilo fiyatına da yansıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle istediğimiz rakamları göremiyoruz. Bu konuda bir düşüş söz konusu.”

Gümüş balığı fiyatı düştü.

Avlanmaya yeni başladıklarını kaydeden Bektaş, “Tonaj olarak bu yıl İznik Gölü’nün tamamından bin ton civarında bir balık üretimi bekliyoruz. Balıkçılar olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu sıkıntılı günlerden el birliği ile dayanışma içerisinde kurtulmuş olacağız. İznik yakası ile Orhangazi yakasında yaklaşık 60 balıkçı firması, gümüş balıkçılığı yapıyor bu sayede eylül, ekim ve kasım ayına kadar da yaklaşık 300 kişi istihdam ediliyor. Bu sezon göldeki balık miktarından umutluyuz” ifadelerini kullandı.

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