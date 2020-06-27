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TÜRKİYE

Koronavirüs tedavisinde devrim gibi gelişme: Türk Işını virüsü yendi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesi’nde bir Kovid-19 hastası, dünyada ilk kez uygulanan ışın tedavisi yöntemiyle iyileştirildi. “Türk Işın Tedavisi Yöntemi” hastanın hem damar içine, hem de solunum yollarına başarıyla uygulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tedavinin başarıyla uygulandığı hasta 46 yaşındaki Mahmut Orak, hastalığı yenerek iyileşti.
Tedavinin başarıyla uygulandığı hasta 46 yaşındaki Mahmut Orak, hastalığı yenerek iyileşti.

Türk Işın Tedavisi Yöntemi (TurkishBeam) ilk kez Diyarbakır’da Kovid-19 tanısıyla yatan hastaya uygulandı. Tedavinin başarıyla uygulandığı hasta 46 yaşındaki Mahmut Orak, hastalığı yenerek iyileşti. Acil servise ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle başvuran Orak, ağır pnömoni teşhisiyle yoğun bakımda yatıyordu.

DAMAR VE SOLUNUM YOLLARINA UYGULANIYOR

Konuyla ilgili ışın tedavisinin uygulandığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Başhekim Doç. Dr. Erkan Baysal ve Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik ile basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Prof. Gedik, Türk ışın tedavisinin en önemli aşamasını Diyarbakır’da gerçekleştirdiklerini söyledi. Gedik, “Diyarbakır’daki hastamıza hem damar içinde hem de solunum yollarına ultraviyole ışın tedavisini bir fiber optik katedrale uygulayarak bu tedaviyi gerçekleştirdik.” dedi.

NUMUNELER NEGATİF ÇIKTI

Gedik, şu değerlendirmelerde bulundu: “Öğrendiğimiz kati sonuçlarla hastanın işlem sonrasında derin noktalarında direk solunum borusundan ve gerekse kanından aldığımız numuneleri 3.01’den negatif çıktı. Eskiden bu şartları bulabilmek çok mümkün değildi. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu iradeyle bizim arkamızda duran bütün büyüklerime Sağlık Bakanlığına, Gazi Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi hocalarına ve buradaki tüm bilim dalındaki bu projenin gerçekleşmesini sağlayan değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

UVC ve Lazer kullanılıyor

Türk Işın Tedavi Yöntemi, ilk olarak Türk bilim adamları tarafından “TurkishBeam Seçici- Sensitiv UVC (Ultraviyole-C) ve Lazer Tedavisi”, kısaca “TurkishBeam” adı altında kurulup geliştirildi. TurkishBeam, Türkiye kökenli dünya çapında önemli tıbbi cihaz firması RD Global INVAMED’in 3 yıllık araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonucu ortaya çıktı. Yapılan hayvan çalışmalarından Kovid-19 ve benzeri viral hastalıkların tedavisi ile ilgili olumlu ve ümit verici sonuçlar alındıktan sonra, Sağlık Bakanlığına klinik çalışma başvurusu yapıldı ve yapılan başvuru 4 Mayıs 2020’de onaylandı. Onayın ardından, insanlar üzerinde uygulanmasına yönelik gerekli çalışmalar başlatıldı.

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