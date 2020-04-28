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Koronavirüs Koronavirüse karşı ekmeği 90 derecelik fırında 10 dakika tutun önerisi
TÜRKİYE

Koronavirüse karşı 'ekmeği 90 derecelik fırında 10 dakika tutun' önerisi

Koronavirüs salgını hayatın her alanını etkiledi, yaşam tarzlarında değişime neden oldu. Artık birçok insan hijyen kurallarına daha fazla dikkat ediyor. Ramazan ayında ise en çok dikkat edilen ise ekmek ve pidelerle virüsün bulaşma riski. Uzmanlar, bu tehlikeye karşı ekmeklerin, sıcaklığı 90 derece olan fırında 10 dakika tutulması önerisinde bulundu.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erbaş, koronavirüs tehlikesinin uzun süre devam edebilme ihtimalini göz önüne alarak, alışveriş ve beslenme konuları başta olmak üzere pek çok şeyi alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini söyledi.Erbaş, markette geçirilecek süreyi azaltmak için alışverişe liste yapılarak çıkılmasını, nakit yerine temassız kredi kartı kullanılmasını ve mutlaka maske ile eldiven takıp, dezenfektan ya da kolonyalı mendil bulundurulmasını önerdi.

"Paketlenmiş gıdalara da dikkat!"

Açık şekilde veya poşetlenmiş olarak alınan ekmeklerin, sıcaklığı 90 derece kadar olan fırında 10 dakika kadar tutulması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Erbaş, “Salata ve meyveler gibi pişirilmeden tüketilen gıdalar, bir ön yıkama işleminden geçirildikten sonra derin bir kap içerisindeki sirkeli suda en az 15 dakika bekletilmeli . Sonra iyi bir şekilde ovalanarak akan suyun altında yıkanmalıdır. Alışverişlerde tek kullanımlık poşetler kullanılmalı.Poşetler, iç içe geçirilerek, geri dönüşüme atılmalı.

  • Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) gıdalarda veya gıda ambalajlarında koronavirüsün çoğaldığına ve buralardan insana bulaştığına dair bir bildirimde bulunmamıştır. Ancak gıdaların tedarik ve hazırlanma süreçlerinde kişilere bir bulaşma olabileceği göz önünde bulundurularak, alışverişte özen gösterilmeli ve bağışıklık sistemini destekleyen gıdalar tercih edilmelidir" diye konuştu.


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