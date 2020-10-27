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Koronavirüs Koronavirüsten dolayı ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
DÜNYA

Koronavirüsten dolayı ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Çinli doktor Yi Fan’ın ten rengi koyulaşmıştı. Çinli doktorun virüsü yendikten sonra ten renginin normale döndüğü belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Çinli doktor Yi Fan.
Çinli doktor Yi Fan.

Çin'de Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ten rengi değişen doktor Yi Fan’ın ten rengi normale döndüğü belirtildi.

  • Salgının başladığı Vuhan kentinde 18 Ocak'ta koronavirüse (Covid-19) yakalanan ve iki aylık tedavinin ardından koronavirüsü yenen Doktor Yi Fan’ın, virüsün karaciğerde hasar oluşturması sonrası değişen ten renginin normal rengine döndüğü belirtildi.

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HAYATINI KURTARAN KİŞİYE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Çin yerel medyasında yer alan habere göre, Fan, koronavirüs tedavisi sürecinde kendisine yardımcı olan ünlü bir solunum uzmanı ve Çin Mühendislik Akademisi başkan yardımcısı Wang Chen’in yerel bir hastanede bir etkinliğe katıldığını duydu.

  • Etkinlikte Chen’i ziyaret eden Fan'ın 'ne kadar iyileştiğini göstermek' için maskesini çıkardı. Fan’ın ayrıca, Chen’e hayatını kurtardığı için minnettarlığını ifade etmek için bir demet çiçek verdi. O anlar amatör kamerayla kayda alındı.

DİĞER DOKTOR HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ten rengi değişen ve 4 ay boyunca Covid-19 tedavisi gören Wuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Ürolog Hu Weifeng'ın ise Haziran ayında hayatını kaybetmişti.

Salgının başladığı Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
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Salgının başladığı Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

Korona nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti
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Korona nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti

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