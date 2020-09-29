Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen sayısı 25 milyonu geçti

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Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs desteği: 117 milyon TL aktarıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz" dedi.