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DÜNYA

Koronavirüsten dünyada kaç kişi iyileşti?

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen sayısı 25 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 25 milyonu aştı. Öte yandan Türkiye'de de virüs bulaşan 278 bin 504 kişi sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 25 milyon 26 bin 68 kişi iyileşti.

  • En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke, Hindistan (5 milyon 176 bin 371), ABD (4 milyon 630 bin 674), Brezilya (4 milyon 84 bin 182), Rusya (952 bin 399) ve Kolombiya (722 bin 536) oldu.

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Türkiye'de iyileşen sayısı kaç?

Türkiye'de de virüs bulaşan 278 bin 504 kişi sağlığına kavuştu.

  • Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı, dünya genelinde 33 milyonu geçerken 1 milyon 9 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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