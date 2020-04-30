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Koronavirüs Koronavirüsten en az Karadenizliler korkuyor Alabalığımızı yiyoruz, çayımızı içiyoruz, bize bir şey olmaz
TÜRKİYE

Koronavirüsten en az Karadenizliler korkuyor: Alabalığımızı yiyoruz, çayımızı içiyoruz, bize bir şey olmaz

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Türkiye Koronafobi ve Salgınla İlişkili Duygu Çalışması' araştırmasına göre, 'Koronavirüsten çok korkuyorum' diyenlerin oranı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 50, Ege Bölgesi'nde ise yüzde 49 oldu.

Haber Merkezi DHA
Yapılan bir araştırmaya göre salgından en az korkan bölge Karadeniz bölgesi.
Yapılan bir araştırmaya göre salgından en az korkan bölge Karadeniz bölgesi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Türkiye Koronafobi ve Salgınla İlişkili Duygu Çalışması' araştırmasına göre, 'Koronavirüsten çok korkuyorum' diyenlerin oranı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 50, Ege Bölgesi'nde ise yüzde 49 oldu.

Koronavirüsten çok korktuklarını söyleyenlerin en az olduğu bölge ise yüzde 41 ile Karadeniz oldu.

Psikolog Şenel Karaman, Ege Bölgesi'nde göç dolayısıyla geçmişten gelen travmatik bir geleneğin olduğunu, Doğu Anadolu'da aile hayatının bir klan hayatı gibi olduğunu, sosyal mesafenin sınırlandırılması onlarda gerginlik yaratmış olabileceğini, Karadenizli vatandaşların ise, doğal bir ortamda yaşadıklarını ve doğal besinlerle beslendiklerini belirterek, bu nedenle salgından korkmadıklarını söylemiş olabileceklerini belirtti.

Bir üniversite tarafından 81 ilde 6 bin 318 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Türkiye Koronafobi ve Salgınla İlişkili Duygu Çalışması' araştırmasına göre, Koronavirüsten çok korkuyorum' diyenlerin oranı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 50, Ege Bölgesi'nde ise yüzde 49 oldu.

Bu iki bölgeyi yüzde 47 ile Akdeniz Bölgesi izlerken; Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da bu oran yüzde 43 oldu. Karadeniz Bölgesi'nde ise 'Koronavirüsten çok korkuyorum diyenlerin oranı yüzde 41'de kaldı.

Virüs buraya gelemez

Trabzon'da yaşayan Hasret Özkan, Karadeniz'de doğal ortamda yaşadıklarını belirterek, "Burada doğal ortamdayız. Virüs buraya gelmez bence. Burada her şey doğal. Alabalığı, çayı, her şeyi doğal, ne virüsü olacak" diye konuştu. Muhammet Ermiş de, "Niçin korkalım? Muhlamayı yiyoruz, çayımız var, her şeyimiz organik. Ben yaylalara, köylere çıkamıyorum da korona nasıl çıksın oralara. Tabii önlemimizi de alalım" dedi.Aykut Köroğlu ise, "Biz Karadeniz'de alabalığımızı yiyoruz, çayımızı içiyoruz. Bize bir şey olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

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