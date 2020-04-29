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Koronavirüs Koronavirüse karşı köy girişine kapılı önlem Yabancılara izin vermiyorlar
TÜRKİYE

Koronavirüsten korunmak için köy girişine kapılı önlem

Koronavirüse karşı köy girişine kapılı önlem: Yabancılara izin vermiyorlar

Artvin’in Yusufeli ilçesi Irmakyanı köyündeki vatandaşlar, araçlarıyla Çoruh Nehri üzerinde kurulan, çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden geçerek ulaşım sağlıyor. Yabani hayvanların bahçelere zarar vermemesi için köprü girişine demir kapı takan vatandaşlar, şimdi de kapı sayesinde koronavirüsten korunuyor. Kapısı sürekli kapalı tutulan köye, yabancıların girişine izin verilmiyor.

Haber Merkezi DHA
Kapısı sürekli kapalı tutulan köye, yabancıların girişine izin verilmiyor.
Kapısı sürekli kapalı tutulan köye, yabancıların girişine izin verilmiyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Irmakyanı köyünün yanından geçen Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi.

ŞAŞKINLIKLA İZLİYORLAR

Başka girişi bulunmayan köye vatandaşlar, araçlarıyla ulaşımı, köprüden geçerek sağlıyor. Köprünün bağlantısı olan karayolundan araçları ile gelip geçen sürücüler ise sallanan asma köprüden geçen araçları şaşkınlıkla izliyor.

Kapısı sürekli kapalı tutulan köye, yabancıların girişine izin verilmiyor.

YABANCILARIN GİRİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Köyün tek girişinin sağlandığı köprüye hayvanların girişini önlemek için takılan kapı şimdi koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla kullanılıyor. Araçlarıyla köprüye gelen vatandaşlar, önce kapıyı açıyor daha sonra araçlarıyla köye giriş yapıyor ve ardından kapıyı tekrar kapatarak, köyde izole oluyor. Kapısı sürekli kapalı tutulan köye, yabancıların girişine izin verilmiyor.

'KAPI SAYESİNDE KORUNUYORUZ'

Köy sakinlerinden Halit Yılmaz, köprünün çok eski olduğunu belirterek, "Yabani hayvanlar ve köpekler, bağlara, bahçelere zarar veriyordu. O nedenle bu kapı yapıldı. Şimdi de koronavirüs salgını çıktı, bu kapı sayesinde yabancıların giriş çıkışlarını da engellemiş oluyoruz" dedi.

Kapısı sürekli kapalı tutulan köye, yabancıların girişine izin verilmiyor.

'KÖYDEN ÇIKARKEN, KAPIYI KAPATIYORUZ'

Köyde yaşayan tanıdıklarının ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Ahmet Şimşek ise, "Bu köprü, köyün tek giriş noktası olduğu için mecbur burayı kullanıyoruz. Zamanında köye yabani hayvanların girmemesi için kapı yapıldı, şimdi de yabancıların girişi de engellenmiş oluyor. Kapıyı açıyoruz, sonra köyden çıkarken kapatıyoruz" diye konuştu.

Koronavirüse karşı köy girişine kapılı önlem: Yabancılara izin vermiyorlar
FOTOĞRAF 15
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Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Irmakyanı köyünün yanından geçen Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi.
Title
Başka girişi bulunmayan köye vatandaşlar, araçlarıyla ulaşımı, köprüden geçerek sağlıyor.
Title
Köprünün bağlantısı olan karayolundan araçları ile gelip geçen sürücüler ise sallanan asma köprüden geçen araçları şaşkınlıkla izliyor.
Title
Köyün tek girişinin sağlandığı köprüye hayvanların girişini önlemek için takılan kapı şimdi koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla kullanılıyor.
Title
Araçlarıyla köprüye gelen vatandaşlar, önce kapıyı açıyor daha sonra araçlarıyla köye giriş yapıyor ve ardından kapıyı tekrar kapatarak, köyde izole oluyor.
Title
Kapısı sürekli kapalı tutulan köye, yabancıların girişine izin verilmiyor.
Title
Köy sakinlerinden Halit Yılmaz, köprünün çok eski olduğunu belirterek, Yabani hayvanlar ve köpekler, bağlara, bahçelere zarar veriyordu. O nedenle bu kapı yapıldı. Şimdi de koronavirüs salgını çıktı, bu kapı sayesinde yabancıların giriş çıkışlarını da engellemiş oluyoruz dedi.
Title
Köyde yaşayan tanıdıklarının ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Ahmet Şimşek ise, Bu köprü, köyün tek giriş noktası olduğu için mecbur burayı kullanıyoruz. Zamanında köye yabani hayvanların girmemesi için kapı yapıldı, şimdi de yabancıların girişi de engellenmiş oluyor. Kapıyı açıyoruz, sonra köyden çıkarken kapatıyoruz diye konuştu.
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Title
Koronavirüse karşı köy girişine kapılı önlem: Yabancılara izin vermiyorlar
Artvin'in Yusufeli ilçesi Irmakyanı köyündeki vatandaşlar, araçlarıyla Çoruh Nehri üzerinde kurulan, çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden geçerek ulaşım sağlıyor. Yabani hayvanların bahçelere zarar vermemesi için köprü girişine demir kapı takan vatandaşlar, şimdi de kapı sayesinde koronavirüsten korunuyor. Kapısı sürekli kapalı tutulan köye, yabancıların girişine izin verilmiyor.


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