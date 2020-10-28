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TÜRKİYE

Koronavirüsü atlatan doktor anlattı: Çamur mu çiğnemişsiniz köfte mi çiğnemişsiniz fark etmiyor

Koronavirüsü atlatan doktor anlattı: Çamur mu çiğnemişsiniz köfte mi çiğnemişsiniz fark etmiyor

Edirne'de yaşayan 64 yaşındaki emekli doktor Şevket Hüseyin Akpınar, ailesiyle beraber evlerinde izole olmalarına rağmen koronavirüse nasıl yakalandığını ve tedavi sürecinde neler yaşadığını anlattı. Koku alma duyusunu tamamen kaybettiğini belirten Akpınar, "Nereyi koklasam koku alamıyordum. Çiğnediğiniz lokmalar ha ağzınızda çamur çiğnemişsiniz ha köfte çiğnemişsiniz yutamıyorsunuz. Lokmaları yutmak için kendinizle mücadele ediyorsunuz" dedi.

Haber Merkezi AA
Şevket Hüseyin Akpınar
Şevket Hüseyin Akpınar

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra iki ay önce emekli olan Şevket Hüseyin Akpınar, koronavirüs ile mart ayının son haftasında tanıştıklarını, bir akşam üşüme ve titreme ile ateşinin çıktığını anlattı.

Gerekli kurallara çok dikkat etmesine rağmen hastalığa yakalanmaktan kurtulamadığını dile getiren Akpınar, hasta olmadan önce eşi ve iki oğluyla evde izole olduklarını, aile fertlerinin ayrı odalarda yaşadığını anlatan Akpınar, "Poliklinikte de tedbirlere uyuyordum. Muayene ettiğim her hastadan sonra elimi yıkıyordum. Polikliniği havalandırmak için gerekli çabayı gösteriyordum. Maskemi sürekli takıyordum ona rağmen bu bulaştırıcılığı çok yüksek olan virüsten kurtulamadım" dedi.

Maskemi çıkardığımda yakalandım

Hasta muayenelerinin ardından poliklinikte kimse olmadığı anlarda maskesini çıkardığını aktaran Akpınar, koronavirüse maskesini çıkardığında yakalandığını düşündüğünü ifade etti.

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Koronavirüsü ağır şekilde geçirdim

Koronavirüse yakalanmasının ardından durumunun giderek ağırlaştığını ifade eden Akpınar, halsizlik nedeniyle artık ayağa bile zor kalkmaya başladığını belirtti.

  • Eşi ve çocuklarına hastalığı bulaştırmamak için ayrı odalarda izole olduklarını dile getiren Akpınar, "Yemeğim evimde odamın kapısına bırakılıyordu. Benim o yemeği alıp gelmem bile saatlerimi alıyor gibi hissediyordum. Sonra iştahım kayboldu, tat duyusunu kaybettim, koku alamamaya başladım. Nereyi koklasam koku alamıyordum. Çiğnediğiniz lokmalar ha ağzınızda çamur çiğnemişsiniz ha köfte çiğnemişsiniz yutamıyorsunuz. Yutmak için kendinizle mücadele ediyorsunuz. Koronavirüsü ağır şekilde geçirdim." diye konuştu.

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Canlı canlı tabuta giriyorsunuz

Hastalığın ilerlemesi sonucu bir gece sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığını belirten Akpınar, dış ortamla bağlantıyı kesen, izole sedyeyle götürüldüğü hastanede bir hafta yoğun bakımda kaldığını söyledi. Hastaneye getirildiği sedyeyi tabuta benzeten Akpınar, "Hastayı dışarıyla tamamen izole eden, dışarıyla irtibatını kesen bir plastik balon diyelim onun içerisine girdik, fermuar çekildi. Canlı canlı tabuta giriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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Meslektaşlarına teşekkür etti

Akpınar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde iş arkadaşlarının kendisini bir ay boyunca tedavi ederek, sağlığına kavuşturduğunu kaydetti.

Sağlığına kavuşmasında büyük emekleri olan meslektaşlarına teşekkür eden Akpınar, daha sonra eşi ve iki oğlunun da koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu söyledi.

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Koronavirüsle mücadelede maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralının çok önemli olduğunu hatırlatan Akpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maske, el yıkama ve mesafe tedbir açısından çok önemli. En az bir, bir buçuk metre insanlarla mesafeyi sağlayalım. Maskemizi takalım, maske karşılıklı takılınca koruyuculuğu iki misline çıkıyor. Su ve sabundan kaçmamak lazım. Bu dönemde hiçbir şekilde elleri yüze sürmemek lazım. Bu hastalık damlacık enfeksiyonuyla geçiyor. Aksırık, tıksırık, öksürmeyle geçiyor ve bu saçılan damlacıkların kapalı ortamda kalmayla daha etkin hale geldiği belirlendi.

Çin'de bu konuyla ilgili bir çalışma yapıldı. Kovid'li hasta otobüse biniyor, o hastanın yanına oturmakla otobüsün en önünde ya da öbür ucunda oturmanın hastalığı kapma açısından hiçbir fark olmadığı gösterilmiş. Yani kapalı ortamda bulunmak ve mikrobun saçılmış olması bulaşma açısından çok önemli ve dikkat edilmesi gerekli."

Koronavirüsü yenen doktor hastalığın ilk 5 gününü hatırlamıyor
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Elazığ Mediline Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, yakalandığı Covid-19’u yenerek görevine başladı. Geçtiğimiz ay hastalığa yakalanan ve ilk 3 gün kendi hastanesinde, ardından durumu ağırlaşınca Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak 10 gün tedavi gören Dr. Yalçınkaya, zor bir süreç geçirdi. Hastanede kaldığı süre içinde 5 gününü hatırlamayan Yalçınkaya, 20 gün boyunca derin nefes alamadığını, şu anda ise 1 kat merdiveni bile çıkmakta zorlandığını aktardı.
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Sürecin en başından bugüne kadar yoğun olarak Covid-19 hastalarına baktığını belirten Uzman Dr. Asena Serap Yalçıhkaya, “İlk başta kendime konduramadım. Ben olmam diye düşünüyordum. Çünkü ciddi anlamda korunuyordum. Çift maske, önlük, gözlük şeklinde kişisel koruyucu ekipmanlarımı koruyarak hastalarıma bakıyordum. Ama yine bende yakalandım. Çok dikkat etmek gerekiyor. İlk etapta kas ağrıları ile başladı. O dönem ben Covid-19 olduğunu düşünmedim, yorgunluk olarak düşündüm. Ama annemde ve kardeşimde çıkınca test yaptırdım ve pozitif olduğumu öğrendim. Hastalığımın 5’inci gününde ciddi bir ateş ve sırt ağrısı yaşadım. Nefes almakta güçlük çektim. Hatta hastanede yatarak 10 günlük bir tedavi sürecim oldu. İlk 5 gününü hatırlamıyorum. Kardeşim anlatıyor. Ciddi bir şuur bulanıklığım oldu. Kendi ihtiyaçlarımız göremeyecek dereceye geldim. Kardeşim koluma girerek bana yardımcı oluyordu. 10 gün hastanede yattım. Damardan tedaviler gördüm. Ciddi bir psikolojik savaş da verdim. Zaten hastalarımla her zaman enpati kurmuşumdur ama o dönemde hastaların ne hissettiğini çok iyi anladım” dedi.
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Tedavi sürecini anlatan Dr. Yalçınkaya, “Sürekli kan sulandırıcılar yapılıyor. Damar yolu açılıyor. Günde 4 defa antibiyotik ve oksijen tedavisi yapıldı. Zorlu bir süreç geçirdim. En önemlisi bu hastalığa yakalanmamak. Biz bu kadar dikkat etmişken bile yakalanıyorsak ciddi bir anlamda bir bulaştırıcılık söz konusu. Ben hastaneden kaptığımı düşünmüyorum. Bir ortama girmiştim ve orada pozitif olan hastalar pozitifliklerini gizlemişlerdi. Oradan aldığımı düşünüyorum. Bu şekilde ağır bir sürecim oldu. Halen daha konuşurken nefesim kesiliyor. Halen semptomlarım devam ediyor. 1 kat merdivenden fazlasını çıkamıyorum. Dinlenerek çıkıyorum. Hastalarım ‘nefes alamıyorum, her şeyimi veririm’ diyordu. Bende onu hissetim. O aldığınız hava tüm ciğerlerini yakıyor, onu gerçekten hissetim. 20 gün boyunca derin nefes aldığımı hatırlamıyorum. Bu çok ciddi bir şey. İnsanlar maske takarken nefes alamıyorum diyor. İnanın şu maske ile nefes alamamak mı dersiniz yoksa Covid-19 olup nefes alamamak mı dersiniz. İnanın maskeyi tercih ederim. Ciddi anlamda zor bir hastalık. Grip gibi değil” diye konuştu.
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Maskenin çok önemli olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, “Yüzde 70’lere varan koruyuculuk sağlıyor. Bunun yanında el hijyeni. Bunlar zaten aylarca konuşulan ve olması gereken şeyler. Biraz daha sosyal ilişkileri kısıtlama noktasında dikkat etmeliyiz. Bir de Covid-19’un kimde nasıl bir bulgu yapacağı bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Çok farklı klinik tablolara yol açabiliyor. Kişisel bağışıklık ön planda. Kişisel bağışıklığımızı güçlendirmek adına doğal beslenmeyi, uyku düzenine ve hijyene dikkat etmeyi öneriyorum. Şu an bile nefes almakta zorluk çekiyorum. İnanın 1 ay öncesine dönmeyi o kadar çok istiyorum ki anlatamam. Merdiven çıkmayı ve spor yapmayı istiyorum. Koşuyla ilgileniyordum ve yarışım vardı, katılamadım. Spor yapmayı özledim. Oğlumla ilgilenmeyi ve ona vakit ayırmayı çok özledim. 1 ay öncesine dönmek için her şeyimi verebilirim” ifadelerini kullandı.
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Koronavirüsü yenen doktor hastalığın ilk 5 gününü hatırlamıyor
Elazığ'da koranavirüse yakalanan ve zorlu bir sürecin ardından hastalığı yenen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, “İlk 5 gününü hatırlamıyorum. O dönemde hastaların ne hissettiğini çok iyi anladım. 1 ay öncesine dönmek için her şeyimi verebilirim" dedi.


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