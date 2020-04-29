Koronavirüsü yenen 70 yaşındaki kadın: “Virüs beni yıkacaktı ben virüsü yıktım”

Teknoloji

En kapsamlı İslami uygulama Forİslam kullanıcıdan tam not aldı

Forislam uygulamasının içerisinde; kıbleyi bulmak için pusula, namaz vakitleri geldiğinde uyarı sistemi, Allah'ın isimleri, kaçırdığınız kaza namazları, zikirmatik, en yakın camiye yönlendirme gibi birçok özellik var. Uygulama dini vecibelerinizi gerçekleştirirken tek tıkla bütün konulara ulaşabilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda çevrimdışı da kullanılabilen uygulama için internetiniz olması da içeriklerden yararlanabiliyorsunuz. Uygulamaya App Store'dan ulaşıp Apple Watch ile dahi kullanabiliyorsunuz.