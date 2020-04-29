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Koronavirüs Koronavirüsü yenen 70 yaşındaki kadın Virüs beni yıkacaktı ben virüsü yıktım
TÜRKİYE

Koronavirüsü yenen 70 yaşındaki kadın: “Virüs beni yıkacaktı ben virüsü yıktım”

Koronavirüsü yenen 70 yaşındaki kadın: Virüs beni yıkacaktı ben virüsü yıktım

Antalya’nın Serik ilçesinde yeni tip korona virüsünü yenen ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlanan 70 yaşındaki kadın, “Virüs beni yıkacaktı. Ben virüsü yıktım” dedi.

Haber Merkezi İHA
Ümmü Gülsüm Bal
Ümmü Gülsüm Bal

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Ümmü Gülsüm Bal (70), 19 gün önce yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle 112 Acil Servis’ten yardım istedi.

Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından ambulansla Serik Devlet Hastanesine getirilen Bal’ın yapılan tetkikler sonucu yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı tespit edildi. Bal, 18 günlük tedavisinin ardından sağlığına tekrar kavuştu.

Alkışlarla taburcu edildi

"Virüs beni yıkacaktı, ben virüsü yıktım" diyen yaşlı kadın, “Hepinizden çok memnun kaldım. Sağ olun, hepinizden Allah razı olsun. Doktorlarımız benimle çok iyi ilgilendi. Çocuklarımı çok özledim" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Ümmü Gülsüm Bal, bugün Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Hüsnü Yusuf Kara ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edilerek, hastanenin özel aracıyla evine gönderildi.

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