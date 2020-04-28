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Koronavirüs Koronaya karşı 70 proje TÜBİTAK geniş çaplı bir burs programı başlattı
TÜRKİYE

Koronaya karşı 70 proje: TÜBİTAK geniş çaplı bir burs programı başlattı

TÜBİTAK, koronavirüsün tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev alacak doktora öğrencileri ve araştırmacıları desteklemek üzere burs programı başlattı. 12 günde 70 farklı projeyle 340 öğrenci başvurdu. Bunların 224’ünü kadın araştırmacılar oluşturdu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de koronavirüse karşı aşı ve ilaç bulma çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Bilim insanlarına en büyük destek ise TÜBİTAK’tan geliyor. TÜBİTAK’a bağlı Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), koronavirüsün teşhis ve tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev alacak lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıları teşvik etmek ve desteklemek üzere Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) başlattı.

AŞI DA VAR CİHAZ DA

Bu alanda çalışmalar yapan öğrenci ve akademisyenlerin kısa sürede yoğun ilgi gösterdiği programa başvurular 8 Nisan’da başlayıp 20 Nisanda sona erdi. Programa dezenfektanlar, koruyucu kıyafetler, tanı kitleri, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar, ortam şartlarının iyileştirilmesine yönelik cihazlar, ilaç, aşı, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları konularında çalışmalar yapmayı hedefleyen projeler başvurdu.

KADINLAR ÇOĞUNLUKTA

  • 12 günde 70 farklı projeyle 340 öğrenci ve araştırmacı programa başvurdu. Koronovirüse karşı mücadeleye yönelik ar-ge projelerinde çalışmak isteyen 340 gencin 131’i lisans, 99’ı yüksek lisans, 78’i doktora öğrencisi ve 32’si doktora sonrası araştırmacıdan oluşuyor. Ayrıca, 340 başvurudan 224’ünü kadın araştırmacılar oluşturdu. Sonuçların 15 Mayıs’a kadar açıklanması öngörülüyor.

Koronavirüse karşı proje geliştirene 220 milyon TL: İşte bölge bölge verilecek hibe oranları
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Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgınla mücadele kapsamında ülkedeki tüm kalkınma ajanslarının hastalıkla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalara destek vereceğini açıklamasının ardından peş peşe Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı açılmaya başlandı.
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Türkiye genelindeki 26 ajansın tamamının sürece dahil olacağı çalışma kapsamında şimdiye kadar farklı bölgelerde kalkınmaya destek veren 25 ajans çağrıya çıktı.
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İşte bölge bölge 30 Nisan'a kadar yapılacak başvurular kapsamında koronavirüse karşı geliştirilecek uygulamalar için verilecek hibe oranları...
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İstanbul Kalkınma Ajansı: 51 milyon TL Proje başına asgari 200 bin azami 2 milyon TL destek.
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı: 15 milyon TL Proje başına asgari 250 bin azami 2 milyon TL destek.
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 1 milyon TL destek.
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Çukurova Kalkınma Ajansı: 10 milyon Proje başına asgari 100 bin azami 1,5 milyon TL destek.
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Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL
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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL Proje başına asgari 50 bin azami 500 bin TL destek.
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Ankara Kalkınma Ajansı: 15 milyon TL Proje başına asgari 200 bin azami 1,5 milyon TL destek.
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Güney Ege Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL Proje başına asgari 50 bin azami 500 bin TL destek.
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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı: 6 milyon 570 bin TL Proje başına asgari 200 bin azami 1 milyon TL destek.
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Güney Marmara Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 1 milyon TL destek.
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı: 3 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 300 bin TL destek.
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Orta Anadolu Anadolu Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL Proje başına asgari 50 bin azami 500 bin TL destek.
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Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL Proje başına asgari 200 bin azami 1 milyon TL destek.
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Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı: 10 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 1,5 milyon TL destek.
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Zafer Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL
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Ahiler Kalkınma Ajansı: 10 milyon TL Proje başına asgari 200 bin azami 2 milyon TL destek.
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Fırat Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 1 milyon TL destek.
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İpekyolu Kalkınma Ajansı: 8 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 750 bin TL destek.
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İzmir Kalkınma Ajansı: 15 milyon TL Proje başına asgari 500 bin azami 2 milyon TL destek.
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Karacadağ Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 600 bin TL destek.
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı: 3 milyon TL Proje başına asgari 75 bin azami 500 bin TL destek.
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Mevlana Kalkınma Ajansı: 15 milyon TL Proje başına asgari 200 bin azami 2 milyon TL destek.
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Serhat Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 1,5 milyon TL destek.
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Trakya Kalkınma Ajansı: 3 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 400 bin TL destek.
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Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı: 7 milyon TL Proje başına asgari 200 bin azami 1,5 milyon TL destek.
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Koronavirüse karşı proje geliştirene 220 milyon TL: İşte bölge bölge verilecek hibe oranları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs salgını ile mücadele için destek vereceklerini açıkladığı kalkınma ajansları bir bir harekete geçti. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmalarının desteklenmesi, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirenlere 220 milyon TL hibe verilecek. İşte bölge bölge projelere verilecek hibe oranları...
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