Kovid-19 artık grip öneminde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, “Önümüzdeki aylarda maske geri mi dönecek?” sorusu üzerine, hastalığın artık grip gibi seyrettiğini fakat ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda Kovid-19’un risk oluşturmaya yine devam edeceği cevabını verdi.

HATIRLATMA DOZU DEĞERLENDİRİLECEK

Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmelerinin önem arz ettiğini belirten Koca, “grip öneminde” olan hastalığın toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktığını söyledi. Koca, “Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun” diye konuştu. Koca, hatırlatma dozlarına ilişkin soruya da, “Bilim Kurulumuz yaz aylarının sonuna doğru vaka artışını değerlendirecektir. Her üç ayda bir olmasa da eylül ekim aylarında bir hatırlatma dozu olabilir” yanıtını verdi.

REKLAM

Hasta ve hekimler için adil bir düzenleme

Hekimlerle yaptığı görüşmede malpraktis yasasını anlattığını belirten Bakan Koca, “Tüm dünyada tıp, malpraktis davaları sebebiyle sigorta şirketleri ve avukatlar arasında sıkışmış durumda. Bu nedenle, tüm dünyada, giderek, hekimler mesleğini yapamaz hale gelmekte. ABD dâhil, konuya duyarlı ülkelerin hiçbiri bu sorunu çözemediler. Oralarda sigorta şirketlerine prim ödenmesi üzerinden bir yöntem geliştirildi. Biz ise Türkiye olarak, dünyanın yapamadığını yaptık. Yeni çıkarılan malpraktis yasası son derece önemli. Malpraktis davasından doğan tazminatı devlet üstleniyor. Ne hastamız ne hekim mağdur oluyor. Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı” ifadelerini kullandı.

Haftalık vaka 10 bin 954

Sağlık Bakanlığı 13-19 Haziran Kovid-19 verilerini açıkladı. Buna göre, geçen hafta 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 653 oldu. Haziranın ilk yarısında 7 bin 500 civarında seyreden haftalık vaka sayılarında, bu hafta yaklaşık yüzde 50 artış hesaplandı.

TOPLAM VAKA 15 MİLYON OLDU

Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020’den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 96 bin 696’ya yükselirken, 99 bin 15 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 818 bin 598 doza ulaştı.

KORONAVİRÜS Koronavirüs tablosunda yeni dönem: Artık haftalık açıklanacak