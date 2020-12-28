Kovid-19’da ölüm oranı yüzde 1’e indi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili ortaya atılan spekülasyonlara cevap verdi. Dünyada koronavirüse karşı yüzde yüz etkili bir ilaç olmadığını belirten Prof. Azap, ancak uygulanan tedavi yaklaşımlarının, salgının başına kıyasla hastaların iyileşme olasılığını artırdığı, ölümleri daha iyi engellediği ve bu anlamda etkili olduğunu söyledi. Azap, “Salgının başında dünya genelinde yüzde 4 civarında olan ölüm sıklığı bugün yüzde 1’in altına indi” diye konuştu.

Alpay Azap

HASTALIĞIN SEYRİNE ETKİSİ NET DEĞİL

İlaçları kullananlar ile kullanmayanlar arasında hastalığın seyri bakımından nasıl bir fark olduğu sorusuna Azap şu şekilde cevap verdi: “Hem Türkiye’de hem dünyanın farklı ülkelerinde bu soruya cevap bulmak üzere karşılaştırmalı çalışmalar devam ediyor. Örneğin; salgının başında birçok ülkede yaygın kullanılan Klorokin adlı sıtma ilacına yönelik yapılan çalışmalar, farklı hasta gruplarında denenen bu ilacın etkili olmadığını ortaya çıkardı. O yüzden Klorokin’i artık kullanmıyoruz. Ancak Favipiravir ile ilgili devam eden çalışmaların sonuçlarını görmeden net bir cevap vermemiz mümkün değil. Çok kuvvetli kanıt sunmayan gözlemsel çalışmalar ve günlük pratiğimiz bu ilacın kısmi bir etkisi olduğunu gösteriyor. Favipiravir, grip hastalığının tedavisinde kullanılan, Japonya’da onaylı bir ilaç. Gebe hastalarda nadiren kullandığımız Lopinavir/Ritonavir isimli ilaç HIV-AIDS tedavisinde kullanılıyor. Bazı ülkelerde denenen Ribavirin ise Hepatit C ve kırım kongo kanamalı ateşi rahatsızlığı için kullanılıyor.”

Hekimlerin önerilerine uyun

Yan etkilerinden korktuğu için ilaçları almayan hastaları uyaran Prof azap şunları söyledi: “Hastalar hekimlerinin önerilerine mutlaka uysunlar. (Favipiravir) İlk gün sabah-akşam 8’er sonraki günler sabah-akşam 3’er tablet veriliyor. Tablet sayısı çok olduğu için yüksek doz gibi algılanıyor, aslında kullanılan en düşük dozu bu. Favipiravir grip virüsünün tedavisinde onaylı bir ilaç. Grip virüslerine etkili ve grip tedavisindeki dozu bu. Favipiravir çok nadiren ilacı kesmemizi gerektirecek kadar bulantı-kusma, karaciğer testlerinde bozulma gibi yan etkiler yapabiliyor. Kan sulandırıcı ilaçlar nadiren kanamalara yol açabiliyor o yüzden kanama riski olmayan ve fayda beklediğimiz hastalara veriyoruz. Kortizon grubu ilaçlar hastalarda kan şekeri ve tansiyon yükselmesine neden olabiliyor.

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KALP KRİZİNE NEDEN OLMUYOR