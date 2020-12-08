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TÜRKİYE

Kovid günlüğü: 1. gün ateş 7. gün kritik

Kovid-19’un 21 günlük seyrinde gün gün hangi belirtilerin yaşandığını gözlemledi. İşte Kovid hastalarının 27 günde yaşadıkları...

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19’un 21 günlük seyrinde gün gün hangi belirtilerin yaşandığını gözlemledi. İşte Kovid hastalarının 27 günde yaşadıkları:

Birinci gün: Hafif ateş, kas ağrısı, yorgunluk ve öksürük görülüyor. Az sayıda hastada bulantı ve ishal oluyor. Eğer ishal ve bulantı varsa bu hastalığın daha ciddi seyredeceğine işaret olabiliyor. Üçüncü gün: Hastaların büyük kısmında ateş, öksürük ve ağrı şikayeti ile süreç devam ediyor. Çin’de hastaneye başvuran hastalar incelendiğinde, 3. gün yani erken dönemde zatürre geliştiği için hastaneye gittikleri görülüyor. Beşinci gün: Solunum sıkıntısının eklendiği gün. Özellikle kişinin yaşı ileri veya kronik hastalığı varsa ilk kez nefes darlığı ortaya çıkıyor. Yedinci gün: Hastalıkta en kritik kavşak. Hastaların yüzde 85’i bugünden itibaren belirtilerde hafifleme görmeye başlıyor. Sekizinci gün: Ağır vakalarda nefes darlığı, zatürre ve solunum zorluğu sendromu gelişiyor. Hastaların yüzde 15’inin solunum makinasına bağlanması gerekiyor. İlk kez kayıplar başlıyor. On ve on birinci gün: Belirtiler ağırlaştıkça yoğun bakıma alınan hasta sayısı artıyor. On ikinci gün: Hastanede yatan hastalarda, solunum zorluğu sendromu gelişecekse genellikle 12 günde gelişiyor. On yedinci/yirmibirinci günler: Bu günler arasında taburcu olunuyor veya hayatını kaybetme süreci.

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