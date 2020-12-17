​Kovid’de iyileşenler yeni vakaları geçti

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi’nde pilot uygulamalarına başlanan merkezler kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesine, daha sonra da tüm şehirlere yaygınlaştırılacak.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için ‘Kovid-19 Takip Merkezleri’ açmaya başladı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi’nde pilot uygulamalarına başlanan merkezler kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesine, daha sonra da tüm şehirlere yaygınlaştırılacak. Merkezlerde kovid geçirmiş hastaların, varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az iki yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek.

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Bu merkezlerde hastalığa yönelik sağlık hizmet kalitesini artırmak için belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmalar da yürütülecek. Bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler geliştirilecek. Merkezler tamamen gönüllülük esasına göre davet usulüyle çalışıyor. Kovid-19 geçirmiş vatandaşlar aranarak merkeze davet ediliyor ve randevu oluşturuluyor. Kişinin sağlık durumu değerlendirilerek, gerek duyulması halinde ilgili uzmanlık alanlarına da yönlendirmeleri yapılıyor. Böylece hastalığın uzun dönemli etkileri yakından takip edilerek olası sağlık sorunlarının önüne geçilecek. Merkezlerde yapılan işlemler için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

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DETAYLI FİZİK MUAYENESİ YAPILIYOR

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Takip Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Cenk Aypak, Sağlık Bakanlığınca tüm illerde açılması hedeflenen merkezlerde, bütüncül bir yaklaşımla hastaların biyolojik, psikolojik, sosyal sorunlarının neler olduğunu tespit etmeye yönelik çalışmalar yapılacağını bildirdi. Aypak, “Kovid-19 geçirmiş hastalarımızı arayarak merkezimize davet ediyoruz. Gönüllü olurlar ve gelmek isterlerse uygun oldukları gün için kendilerine randevu veriliyor. Hocalarımız tarafından oluşturulmuş bir görüşme şemamız var. Belirtilerin açığa çıkarılmasını amaçlayan detaylı bir sistem sorgulaması, ardından detaylı bir fizik muayenesi, biyokimyasal değerlere bakılması ve diğer tetkiklerimiz mevcut” bilgisini verdi.

İyileşenler yeni vakaları geçti

Türkiye’de uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayısı ise uzun bir aradan sonra düştü. Son 24 saatte, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 29 bin 922 kişi ise taburcu oldu. Dün 240 kişi hayatını kaybederken vefat sayısı 17 bin 121’e yükseldi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165, ağır hasta sayısı 5 bin 960 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 olarak gerçekleşti.