Kreşlerde sıkı tedbir: Velilerin gözünün arkada kalmaması adına çok sayıda tedbir alındı

Kovid-19 nedeniyle 16 Mart’ta faaliyetlerine ara verilen özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri yeniden hizmete başlamaya hazırlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca açılış izni verilen ve 1 Haziran’da yeniden faaliyete başlayacak özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi. Bakanlığın hazırladığı kılavuz, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce tüm illere gönderildi. Zorunlu haller dışında kuruluşa veliler ve ziyaretçiler kabul edilmeyecek. Kayıt kabul işlemleri kuruluşta çocuklara hizmet verilmeyen zamanlarda yapılacak. Velilerin çocuklarını bırakıp alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile kuruluş girişine belirleyici işaretler konulacak.

GRUP ARASI GEÇİŞ YOK

Kuruluşlarda çocuk kabulüne uygun güvenlik ve hijyen koşulları sağlanacak, kuruluşlar hizmete başlamadan önce tamamen dezenfekte edilecek. Grup sayıları azaltılarak bir grupta en fazla 10 çocuk bulunması sağlanacak. Ortak kullanım alanlarında da aynı anda en fazla 10 çocuk bulunacak. Çocuklar, yemekhaneye kendi grupları ile gidecek, aynı masada oturmaları halinde aralarında en az 1,5 metre mesafe olacak. Her gün tüm yaşam alanlarında aynı çocuklar bir arada olacak. Gruplar arası geçişe izin verilmeyecek, gruplardan sorumlu personelin diğer gruplarla temas etmemesi sağlanacak.

40 DAKİKADA BİR HAVALANDIRILACAK

Kuruluş binası ve faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam sağlık birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenecek. Odalar 40 dakikada bir havalandırılacak. Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılacak ve grup odaları temizlenecek. Çocukların kuruluş dışında ve kuruluş içinde giyecekleri kıyafetleri ve ayakkabıları farklı olacak, elleri su ve sabunla temizlenecek. Kuruluşa girişte, kuruluştan ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşi ölçülecek.