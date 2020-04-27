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Koronavirüs Kütahyada bir köyde karantina uygulaması sona erdi
TÜRKİYE

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması sona erdi

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyündeki 8 Nisan'dan beri süren karantina uygulaması sona erdi.

Haber Merkezi İHA
Çakırlar köyünde karantina sona erdi.
Çakırlar köyünde karantina sona erdi.


Kütahya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 8 Nisan’da Çakırlar köyünün karantinaya alındığı belirtildi.

DHA
arşiv

Sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadı

Açıklamada, "14 gün süreyle tedbir amaçlı uygulanan karantina Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla bugün itibarıyla sonlandırıldı" ifadeleri kullanıldı.

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