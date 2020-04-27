Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması sona erdi

Koronavirüsü yenen eşi sürpriz yapınca gözyaşlarını tutamadı

Düzce'de, 17 gün koronavirüs tedavisi gördükten sonra taburcu olan Ayşe Kandemir (62), eşine sürpriz yaptı. Gelen ambulansın kendisini kan almak için hastaneye götüreceğini sanan Mustafa Kandemir, eşini görünce gözyaşlarına hakim olamayarak, 'O geldi sanki bana dünyaları verdiler' dedi.