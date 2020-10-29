Koronavirüse karşı dikkat çeken karar: Kapılara uyarı yazısı asılmaya başlandı

‘Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ ibaresi içeren yazılar da asılmaya başlandı.​

Kütahya’da İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali Çelik başkanlığında toplandı. Koronavirüs vakalarının artmasını engellemek için ev ziyaretleri ve misafirliğin yasaklanmasının ardından kurul yeni tedbirler aldı.

KAPILARA YAZI ASILMAYA BAŞLADI

Kütahya genelinde pozitif ve temaslı olarak ev karantinasında olanların kapılarına uyarı yazısı asılmasına karar verildi.

‘bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ ibaresi içeren yazılar da asılmaya başlandı.

Kararda, "Tüm il genelinde pozitif ve temaslıların ikamet ettikleri konutların giriş kapılarına, İl/İlçe Mahalli Denetim Ekipleri ve Kolluk tarafından yapılacak ilk ziyarette ‘bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır” ibaresi içeren yazı asılmasına, asılan yazının yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri kapsamında işlem tesis edilmesine, bu hususun kendilerine tebliğ edilmesine karar verildi” denildi

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‘Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ ibaresi içeren yazılar da asılmaya başlandı.

Karar sonrası il genelinde vaka olan evlerin kapılarına ‘bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ ibaresi içeren yazılar da asılmaya başladı.

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