Koronavirüs Maçlara sınırlı sayıda seyirci
TÜRKİYE

Maçlara sınırlı sayıda seyirci

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarının belirli sayıda seyirciyle oynanabileceğini açıkladı. Koca, koronavirüsle mücadelede gelinen son durumu bugün Bilim Kurulu toplantısında değerlendireceklerini söyledi. Koca, normalleşmeye bir gün kala şöyle konuştu: 26 ilde 224 vaka delta varyantı tespit edildi. 224 vakanın 134’ü İstanbul’da. Ülke genelinde şimdiye kadar Delta Plus varyantı görülmedi. Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz, 24.00’den sonraki müzik yasağı da kalkacak. Çift doz aşısı yapılanların sayısı 15 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25’i artık aşılı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Maçlara sınırlı sayıda seyirci
Bakan Koca, spor müsabakalarına seyirci alınmasıyla ilgili konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarının tedbirli şekilde seyircili oynanabileceğini ifade etti. Bakan Koca, TBMM’de basın mensuplarının sorularını cevapladı. Koca, spor müsabakalarına seyirci alınmasıyla ilgili “Önümüzdeki süreçte bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmaktan yanayız. Spor müsabakaları için de benzer şekilde sayıları belirleyerek, tedbirlerle seyircili oynanabileceğini şimdiden söylemek istiyorum” dedi. Koca, Kovid-19 aşısında iki doz arasındaki sürenin kısaltılmasıyla ilgili şunları söyledi:

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HATIRLATMA DOZU KONUŞULACAK

  • “Şu dönemde elimizde yeterli aşımız var. Bugün Bilim Kurulu’nda gündem konularından biri de bu olacak. 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu dahil olmak üzere özellikle hatırlatma dozu; 60 yaş üstü vatandaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza bunun uygulanıp uygulanmaması gerektiği de Bilim Kurulu’nun gündemi olacak.” Bakan Koca, hastalığı geçirenlerde aşı süresinin 6 aydan 3 aya düşürülmesi konusunun da görüşüleceğini kaydetti. Bakan Koca, şehir hastanelerinin yabancılara satıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, şöyle konuştu:

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FRANSA’DAN GELDİ İDDİASI YALAN

“Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir.” Koca, Biontech aşılarının Fransa’nın iptali üzerine Türkiye’ye geldiği iddialarına ilişkinse “Biz aşıları Biontech’ten alıyoruz. Diğer ülkelerle ilgili satış ise Pfizer üzerinden yapılıyor yani Fransa Pfizer’den alıyor, Fransa’nın almadığı aşının Türkiye’ye gelme durumu söz konusu değil.” dedi.

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DELTA PLUS YOK

  • Çift doz aşısı yapılanların sayısı 15 milyona ulaştığını söyleyen Bakan, 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25’inin artık aşılı olduğunu aktardı. Koca, bayrama kadar en az bir doz aşılama oranının yüzde 70 olması gerektiğinin altını çizdi. Bakan Koca, Türkiye’de görülen delta varyantına ilişkin de “Deltaplus yok; ama delta varyantı artıyor. Geçen hafta 16 ilde 138 varyant vardı. Bu sayı, 26 ilde 224’e çıktı, bunun 134’ü İstanbul’da” dedi.

Müzik yasağı kalkacak

Bakan Koca, saat 24.00’ten sonraki müzik yasağına ilişkin soruyu ise “Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasak da kalkacak” diye cevapladı.

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