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Koronavirüs Malatyada 1 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
TÜRKİYE

Malatya'da 1 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Uzun Hasan Mahallesi, koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina nedeniyle mahalle giriş ve çıkışları kontrol altına alındı.

Haber Merkezi DHA
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Uzunhasan Mahallesi'nde oturan 1 kişide, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Darende İlçesi Uzunhasan Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 27 Ekim 2020 tarihi saat 21.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.

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