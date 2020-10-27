Malatya'da 1 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Ekonomi

Yatırım dalgası geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Citibank’ın video konferans üzerinden organize ettiği toplantıda uluslararası yatırımcılara Türkiye’deki fırsatları anlattı. Albayrak, “Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi. Türkiye’nin tartışmasız en güçlü yanları, lojistik avantajı, üç kıtanın birleştiği noktada olması, genç nüfus ve eğitimli iş gücüdür” diye konuştu.