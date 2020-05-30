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Koronavirüs Malezya, koronavirüsü bitirmede son aşamaya girdi
TÜRKİYE

Malezya, koronavirüsü bitirmede 'son aşamaya' girdi

Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde son aşamaya girildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Son bir haftadır virüs kaynaklı ölümün görülmediği ülkede, Kovid-19 nedeniyle 115 kişi yaşamını yitirdi.
Son bir haftadır virüs kaynaklı ölümün görülmediği ülkede, Kovid-19 nedeniyle 115 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, basın açıklamasında, virüs salgınının ülke genelinde yayılmasının büyük oranda önlendiğini belirterek, "Kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 18 Mart'tan önce Kovid-19 teşhisi konan bir kişi ortalama 3,55 kişiye virüs bulaştırıyordu. Bu oran günümüzde 0,3 kişiye geriledi" dedi.

  • Salgın merkez üslerinin tespit edildiği her yerin titizlikle karantinaya alınarak vaka artışlarının büyük oranda önlendiğini kaydeden Nur Hişam, "Artık salgından iyileşme sürecinde son aşamaya girdik" şeklinde konuştu.

Nur Hişam, kısmi sokağa çıkma yasağının biteceği 9 Haziran'a kadar vaka artışlarının düşük seyretmesi durumunda, ülke genelinde eğitim ve öğretimin yeniden başlayabileceğini de bildirdi.

Öte yandan, Malezya'daki toplam Kovid-19 vaka sayısı 30 artışla 7 bin 762'ye yükselirken, iyileşen vaka sayısı 95 artarak 6 bin 330 oldu.

Son bir haftadır virüs kaynaklı ölümün görülmediği ülkede, Kovid-19 nedeniyle 115 kişi yaşamını yitirdi.

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