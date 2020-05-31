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Koronavirüs Meksikada koronavirüsten son 24 saatte 364 kişi daha yaşamını yitirdi
DÜNYA

Meksika'da koronavirüsten son 24 saatte 364 kişi daha yaşamını yitirdi

Meksika'da koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 364 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 885 artışla 87 bin 512'ye ulaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 364 kişi hayatını kaybetti.

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Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı, son 24 saatte 364 artarak 9 bin 779'a yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 885 artışla 87 bin 512'ye ulaştı.

  • Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta yaşanmıştı.

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