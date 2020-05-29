Koronavirüs Mescid-i Aksanın kapıları önünde Cuma namazı kılındı
TÜRKİYE

Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde Cuma namazı kılındı

İsrail işgali altındaki Kudüs’te koronavirüsün yayılmasıyla camiler kapatılırken Filistinliler, Cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa’nın dışında akın ederek, dua etti.

Haber Merkezi DHA
Müslümanlar, kurallara uyarak namaz kıldı.
Müslümanlar, kurallara uyarak namaz kıldı.

İsrail işgali altındaki Kudüs’te koronavirüsün yayılmasıyla camiler kapatılırken Mescid-i Aksa’nın dışına akın eden Filistinliler Cuma namazı öncesi dua etti. Filistin İslam Vakıflar Kurumu ise tüm ibadet eden vatandaşları hijyen talimatlarına göre dikkatli bir şekilde namazlarını kılmaya çağırdı.

  • Yerel kaynaklara göre, virüsün yayılmaması amacıyla İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Mescid-i Aksa dışında toplanan Müslümanlar, hem dua etti hem de caminin ibadete açılmasının ertelenmesini protesto etti. Öte yandan Mart ayından bu yana koronavirüs sebebiyle kapalı olan Mescid-i Aksa’nın açılması 31 Mayıs’a ertelenmişti.

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