Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde Cuma namazı kılındı

İsrail işgali altındaki Kudüs’te koronavirüsün yayılmasıyla camiler kapatılırken Mescid-i Aksa’nın dışına akın eden Filistinliler Cuma namazı öncesi dua etti. Filistin İslam Vakıflar Kurumu ise tüm ibadet eden vatandaşları hijyen talimatlarına göre dikkatli bir şekilde namazlarını kılmaya çağırdı.
- Yerel kaynaklara göre, virüsün yayılmaması amacıyla İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Mescid-i Aksa dışında toplanan Müslümanlar, hem dua etti hem de caminin ibadete açılmasının ertelenmesini protesto etti. Öte yandan Mart ayından bu yana koronavirüs sebebiyle kapalı olan Mescid-i Aksa’nın açılması 31 Mayıs’a ertelenmişti.