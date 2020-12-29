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Mutasyona uğrayan koronavirüs Finlandiya’da tespit edildi

Koronavirüsün yeni türü yayılıyor: Bir ülkeye daha sıçradı

İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü bir ülkede daha görüldü. Finlandiya Sağlık Bakanlığı Covid-19’un mutasyona uğrayan yeni türünün ülke genelinde 3 kişide tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19’un yeni türü bir ülkeye daha sıçradı.

Finlandiya Sağlık Bakanlığı, Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) ve Helsinki Bölgesi Hastanesi (HUS) yetkilileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Covid-19’un mutasyona uğrayan yeni türünün ülke genelinde 3 kişide tespit edildiği duyuruldu.

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Açıklamada, hastalardan birinin Kymanlaakso şehrinde ikamet ettiği ve yakın dönemde Doğu Avrupa’ya seyahat ettiği bildirildi. Virüsün tespit edildiği tüm hastaların ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantina altına alındıkları aktarıldı.

İngiltere’nin mutasyona uğrayan yeni Covid-19 türünü tespit ettiğini açıklamasının ardından Finlandiya-İngiltere arasında yapılan karşılıklı tüm uçak seferleri ocak ayının ilk haftasına kadar iptal edilmişti.

Finlandiya’da toplam vaka sayısı 35 bin 137’ye, toplam can kaybı ise 546’ya ulaştı.

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