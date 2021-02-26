Mutasyonlu mahalle karantinaya alındı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Sağlık Bakanı Koca: Şu an tam kapanma gibi bir durum düşünmüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, (Kovid-19 tedbirleri) Şu an tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz ama her geçen gün vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde. Türkiye'de bize özgü ekstra yeni bir mutant olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz' dedi.