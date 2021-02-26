Koronavirüs Mutasyonlu mahalle karantinaya alındı Giriş ve çıkışlar kapatıldı
TÜRKİYE

Mutasyonlu mahalle karantinaya alındı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Mutasyonlu mahalle karantinaya alındı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Kahramanmaraş’ta 200 haneli mahalle, mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ev çıkışlarına uygulama noktaları oluştururken, araç giriş ve çıkışlarına ise izin verilmiyor.

Haber Merkezi İHA
Güvenlik güçleri uygulama noktası oluşturdu.
Güvenlik güçleri uygulama noktası oluşturdu.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı 200 haneli Alibeyuşağı Mahallesi’nde, mutasyona uğramış korona virüs tespit edilmesi üzerine ikinci bir emre kadar, süresiz karantina altına alındı.


Mahalleye virüsün yayılmasının, yurt dışından gelenleri ziyaretten kaynaklandığı öğrenilirken, 9 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi.

Giriş ve çıkışlar kapatıldı


İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılımını önlemek için mahallenin karantina altına alınmasına karar verdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, mahallenin giriş ev çıkışlarına uygulama noktaları oluştururken, araç giriş ve çıkışlarına ise izin verilmiyor.

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