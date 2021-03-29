Koronavirüs Necmettin Nursaçan hastaneye kaldırıldı
TÜRKİYE

Necmettin Nursaçan hastaneye kaldırıldı

Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan yapılan Covid-19 testinin pozitif olması sonucunda Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Necmettin Nursaçan hastaneye kaldırıldı
Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Uzun yıllar Kayseri İl Müftülüğü yapan ve Türkiye’nin sevilen isimlerinden olan 79 yaşındaki Necmettin Nursaçan yaş haddinden dolayı aşı olmasına rağmen Covid-19 testi pozitif çıkarak şehir hastanesinde tedavi altına alındı.

Dün akşam saatlerinde baş ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Necmettin Nursaçan’ın yapılan test sonucu pozitif çıktı.

Nursaçan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akciğer filmi ve kalp kontrolünden geçen Necmettin Nursaçan’a şehir hastanesinde tedavi uygulanırken, Covid-19 testinin pozitif çıkması sevenlerini üzdü.

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