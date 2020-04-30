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Koronavirüs New Yorkta günlerdir sokakta bekletilen kamyonlarda onlarca ceset bulundu
DÜNYA

New York'ta günlerdir sokakta bekletilen kamyonlarda onlarca ceset bulundu

Brooklyn'deki bir cenaze evinin önünde günlerdir bekleyen iki kamyonda, çevreye yayılan kokudan rahatsız olan halkın şikayeti üzerine 50'den fazla cansız insan bedeni olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'nin New York eyaletinde polise yapılan şikayet üzerine, bir cenaze evinin önünde soğutma sistemi olmayan iki kamyona yüklenmiş onlarca cenaze bulundu.

New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok vakanın görüldüğü Brooklyn'deki cenaze evinin önünde günlerdir bekleyen iki kiralık kamyondan sızan kokular üzerine şikayet telefonu alan polisin, kamyonlarda 50'den fazla cansız beden olduğunu tespit ettiği öğrenildi.

New York'ta mezarlıklarda yer kalmadı: Koronavirüsten ölenler nereye gömülecek?
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ABD'nin metropollerinden biri olan New York'ta koronavirüsten dolayı şu ana kadar 3 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.
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Morglar ve mezarlıklarda yer kalmayınca Hart Adası'nda ölenler için geçici mezarlıklar kazılmaya başlandı.
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1918 yılında meydana gelen İspanyol nezlesinde ölenler, bu adada kazılan toplu mezarlara gömülmüştü.
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Ada ayrıca Soğuk Savaş döneminde füze sitesi olarak, iç savaş döneminde ise cezaevi olarak kullanılmıştı.
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Dün ölenlerin parklara gömüleceği gündeme gelen Amerika'da Hart Adası'nda kepçelerin geçici mezarlar kazdığı görüldü.
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New York Şehir Konseyi Üyesi Mark Levine, dün yaptığı açıklamada parklarda 10 tabutun yan yana dizilip gömüleceği genişlikten geçici mezarların kazılacağını, bu durumun New York için çok zor olduğunu ama bunu yapmak zorunda olduklarını açıklamıştı. Gelen tepkiler üzerine, ölenlerin parklara değilde Hart Adası'nda gömüleceğini söyledi.
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New York Valilik Sözcüsü Freddi Goldstein, yaptığı açıklamada şehir yönetiminin parkları geçici mezar olarak kullanmayı planlamadığını belirtti.
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Koronavirüsten ölen New Yorkluların, daha önce milyonlarca insanın gömülmüş olduğu Hart Adası'nda kazılan geçici mezarlıklara gömüleceğini açıkladı.
New York'ta mezarlıklarda yer kalmadı: Koronavirüsten ölenler nereye gömülecek?
Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. New York'ta koronavirüsten hayatını kaybedenler için mezarlıklarda yer kalmadı. Yetkililer, 1918 yılında meydana gelen İspanyol gribinden ölenlerin gömüldüğü Hart Adası'na geçici mezarlıklar kazmaya başladı.


New York basınında geniş yer bulan olayda, bölge sakinlerinin birkaç haftadır kokudan şikayet ettikleri, soğutma sistemi bulunmayan ve eşya taşımak için kullanılan 2 kiralık kamyona buz torbalarıyla koyulmuş cesetlerin günlerdir bekletildiği ortaya çıktı.

Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams'ın dün yaşanan hadiseyle ilgili basına verdiği demeçte, konunun soruşturulduğunu ve cansız insan bedenleriyle dolu kamyonların sokakta bekletilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Şehrin belirli park ve adalarında ek mezar alanları açılmıştı

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin en yoğun olduğu eyalet olan New York'ta mart ayı sonundan bu yana hastane ve cenaze evlerindeki morgların yetersiz kaldığı, yüzlerce soğutma sistemli mobil tırlarla bu soruna kısmi çözüm sağlanmaya çalışıldığı biliniyordu.

New York şehri civarındaki mezarlıklarda da salgın ölümleri yüzünden defin yapılacak yer kalmamış, şehrin belirli park ve adalarında ek mezar alanları açılmıştı.

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