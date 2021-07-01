​Normal bir gün​: Yasaklar kalktı tedbire devam

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında başlatılan kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı bugün itibarıyla başladı. İçişleri Bakanlığının 27 Haziran`da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek önlemlerle sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı. Bugün, salgına karşı alınan tüm yasaklar kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni döneme ilişkin “ Vatandaşlarımızdan tedbiri elden bırakmadan hayatlarını sürdürmelerini istirham ediyorum.” dedi.

HES KONTROLÜ DEVAM EDECEK

Yasakların kalktığı ve tedbirlerin devam ettiği yeni sürece ilişkin detaylar şöyle: Sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdi. Kısıtlama süresince uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da artık yok. Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek. Açık yüzme havuzları 1 Haziran’daki genelgeyle faaliyete geçmişti. Yeni genelgeyle kapalı yüzme havuzları da hizmet vermeye başlayacak. Daha önce Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de açılacak. Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte daha önce belirlenen “ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma” tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak. Kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kağıt oyunları oynanabilecek. Bu işletmelerde de masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, müşteriler maske takacak. Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak, konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.

TOPLU TAŞIMADA KİŞİ SINIRLAMASI BİTTİ

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler düzenlenebilecek. Şehir içi veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek, ayakta yolcu alınabilecek ve maske takmak zorunlu olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar da şehir içi toplu taşıma araçlarını saat sınırlaması olmaksızın kullanabilecek. Nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı devam edecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak. Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler de bugünden itibaren yapılabilecek.

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Kamuda mesailer normalleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan genelgede, bugün itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi. Genelgede, Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24’üncü haftasından 32’nci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanların idari izinli sayılmaya devam edileceği bildirildi. Toplantıların uzaktan yapılmasına özen gösterilmesi istenen genelgede, tüm personelin maske kullanması ve mesafeye dikkat etmesi gerektiğini altı çizildi.

Sinema salonları hazır

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 7 aylık ayrılığın ardından bugün açılıyor. Salonlar, sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. Arcadium Sinemaları Müdürü Zafer Yufkayürek, “Birer koltuk boş bırakarak ilerleyeceğiz. Tüm sinema salonları maske, mesafe, temizlik konusuna riayet ederek misafirlerine en iyi şekilde hizmet vermeye başlayacak. Bütün salonların içerisi, koltuklar, alkol bazlı dezenfektanlarla temizlenerek, yer ve mesafe işaretleri yenilenerek açılışa hazırlandı.” diye konuştu. Yufkayürek, sinemaseverlere “Haydi Sinemaya” çağrısında bulundu.