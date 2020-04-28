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Koronavirüs Normalleşme ödevi hazır Sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımına tam gaz devam
TÜRKİYE

Normalleşme ödevi hazır: Sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımına tam gaz devam

Koronavirüse karşı başarılı bir mücadele sergileyen Türkiye, olası ikinci dalga salgını da hesap ederek hayatın normale dönüşünü planlıyor. Bu süreçte vatandaşlara da önemli görevler düşecek. Sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi kurallara uyulmaya devam edilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüsü frenleyen Türkiye, olası ikinci dalga salgını da hesap ederek hayatın normale dönüşünü de planlıyor. Hükümet, Koronavirüs Bilim Kurulu ve diğer sağlık otoritelerince normalleşme tarihi için mayıs sonu haziran başı verilirken bu dönemde vatandaşlara da önemli sorumluluklar düşecek.

İLK İLKE SOSYAL MESAFE

Adım adım gerçekleştirilmesi planlanan normalleşme ile ikinci dalganın yaşanmaması için vatandaşların dikkat etmesi gereken adımlar da ortaya çıkmaya başladı. Vatandaşların normalleşme safhasında uyması ya da alması gereken tedbirler şöyle sıralanıyor:

* İlk kriter olarak sosyal mesafenin korunması geliyor. İnsanların bundan sonraki toplumsal yaşamlarında diğer insanlarla temaslarında bir- iki metrelik mesafeyi korumaları gerekecek. Bu sosyal mesafe dikkati hem iş hayatında hem sokakta hem alışveriş merkezlerinde, hem de toplu taşımalarda olacak.

MASKE KULLANMAYA DEVAM

* Salgın sonrasında da başta bağışıklık sistemi zayıf ve kronik hastalığı başta olanlar olmak üzere, yoğun temasta bulunan meslek gruplarının maske kullanımına devam etmeleri ya da hassas olmaları öneriliyor. El hijyeni de her dönemde önemini koruyacak.

* Alışveriş merkezlerinin bu süreçte eskisi gibi olmayacağı tahmin ediliyor. Normal günlerinde sınırlı sayıda müşterinin kabulü ve çalışma saatlerinin biraz daraltmaya gidilebileceği belirtiliyor.

* Marketlerde ise içeri belli aralıklarla belli sayıda müşterinin gruplar halinde alışverişe alınabileceği belirtiliyor. Temas ve hareketin minimuma indirilmesi çerçevesinde ise market içi dolaşmanın tek yönlü hale getirilmesi formüller arasında.

HAVALANDIRMA ŞARTI

  • * Kalabalık ortamların havalandırılması ile ilgili testler gündeme gelebilir.
  • * Kafeler, sinemalar gibi yerlerde yoğunluğu azaltıcı, sosyal mesafeyi koruyacak tedbirlerin alınması ve masaların arasının açılması yine formüller arasında.
  • * Kalabalık toplantılar ve mitinglerin de muhtemelen bir süre ertelenmesi gündemde.

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