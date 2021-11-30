Koronavirüs Omicron İspanyaya da sıçradı
DÜNYA

Omicron İspanya'ya da sıçradı

Güney Afrika'dan İspanya'nın başkenti Madrid'e giden bir yolcuda koronavirüsün Omicron varyantı tespit edildi. İspanya böylece mutasyonun görüldüğü 12. ülke oldu.

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Haber Merkezi İHA
Omicron İspanyaya da sıçradı
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Koronavirüsün Güney Afrika’da keşfedilen yeni mutasyonu Omicron İspanya’ya sıçradı. Başkent Madrid’de bulunan Gregorio Maranon Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika’dan Madrid’e gelen 1 yolcuda Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarıldı.

HASTANIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, Omicron mutasyonunu teşhis etmek için aynı gün içerisinde sonuç alınmasına olanak sağlayan ultra hızlı bir prosedürün geliştirildiği ifade edildi.

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Dünyada Omicron endişesi büyüyor

İSPANYA'NIN KARANTİNA ŞARTI KOYDUĞU ÜLKELER

İspanya, Omicron mutasyonu nedeniyle yüksek riskli olan Bostvana, Svaziland, Lesoto, Mozambik, Nambiya, Güney Afrika ve Zimbabve gibi ülkelerden gelen tüm yolculara aşılı olup olmadıklarına bakmaksızın 10 günlük karantina uygulamasının yanı sıra en geç 72 saat öncesinde yapılmış bir negatif sonuçlu Covid-19 testi sunmalarını zorunlu kılıyor.

Moderna Omicron aşısı için tarih verdi
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Moderna Omicron aşısı için tarih verdi

İSPANYA 12. ÜLKE OLDU

  • Omicron mutasyonu şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturalya ve İspanya’da tespit edildi.

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