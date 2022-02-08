Omicron'da ilk üç günde test negatif çıksa da hasta olabilirsiniz

Türkiye’de, Omicron varyantı giderek yayılıyor. Virüs bulaşan hastalar ilk üç gün içerisinde semptomlar taşısa bile yapılan koronavirüs testleri negatif çıkıyor.

FOTOĞRAF 75 2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.<br><br> Omicron ile ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) Omicron belirtilerini tek tek sıraladı. Listede iki yeni semptom yer aldı. İşte detaylar... İKİ YENİ SEMPTOM<br><br>Sağlık uzmanları son dönemlerde kusma ve mide bulantısı yaşayan kişilerin sayısında bir artış olduğunu tespit etti. Koronavirüsün eski türevlerinin ayırt edilmesinin daha kolay olduğunu ifade eden uzmanlar Omicron'un daha çok soğuk algınlığı ile karıştırıldığını ifade ediyordu.<br><br> Delta varyantı gibi daha eski suşlardaki semptomlar; nefes darlığı, yeni ve sürekli bir öksürük, ateş etrafında yoğunlaşıyordu.<br><br> Omicronda ise, boğazda kaşınma, yorgunluk, kas ağrısı gibi semptomlar öne çıkıyordu.<br><br> İki yeni semptom ile birlikte Omicron'un varlığını daha kolay tespit edileceğini ifade eden uzmanlar bu belirtilere sahip olmanın mutlaka koronavirüse işaret etmediğinin de altını çizdi.<br><br> KORONAVİRÜS BELİRTİLERİNİN LİSTESİ GÜNCELLENDİ<br><br>ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi, ABD'deki başlıca varyantlardan biri olarak Omicron'un varlığını yansıtmak için Covid 19 semptomları listesini güncelledi. Bunlar;<br><br><br> Ateş veya titreme<br> Öksürük Nefes darlığı veya nefes almada zorluk<br> Tükenmişlik Kas veya vücut ağrıları<br> Baş ağrısı<br> Yeni tat veya koku kaybı<br> Boğaz ağrısı<br> Tıkanıklık veya burun akıntısı<br> Mide bulantısı ya da kusma<br> İshal İngiltere merkezli NHS , önceki varyantlardan en yaygın üç semptomu listelemişti. Bunlar ise;<br><br> Yüksek ateş,<br><br> Öksürük ve tat veveya koku alma duyusunda bir kayıp veya değişiklik... Liste güncellendi: Omicron'un belirtilerine iki yeni semptom daha eklendi İki yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Dünyada baskın hale gelen Omicron varyantı ile ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Omicron belirtileri arasına 2 semptom daha eklendi. Soğuk algınlığı ile benzer belirtiler göstermesi nedeni ile Omicron varyantının ayırt edilmesinde güçlük yaşanıyordu. Uzmanlar Omicron varyantının ayırt edici iki semptomunu daha açıkladı. ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) ise bu belirtileri ekleyerek Omicron belirtilerini tek tek sıraladı. İşte omicron varyantının ana belirtileri...

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3 GÜN BEKLEYİN

Koronavirüs’ün yol açtığı ateş, öksürük ve nefes alma güçlüğü gibi belirtilerin olmasında rağmen hastaların testlerinin negatif çıktığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Virüse maruz kalan kişiler ilk birkaç günlük sürede semptomları gösteriyor. Ve hatta virüsü bulaştırıyor ancak üç günden sonra hastalığa yakalanıyor. Bu nedenle virüsün kuluçka süresi dikkate alınmalı PCRnin pozitifliği bizim için önemlidir. Fakat negatif olması hasta olmadığınız anlamına gelmez” dedi.

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