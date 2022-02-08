Omicron'da ilk üç günde test negatif çıksa da hasta olabilirsiniz
Omicron varyantı bulaşanların ilk üç günde semptomları olsa bile koronavirüs testleri negatif çıkıyor. Prof. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Virüsün kuluçka süresi dikkate alınmalı, PCR’nin pozitifliği bizim için önemlidir. Fakat negatif olması hasta olmadığınız anlamına gelmez” dedi.
Koronavirüs’ün yol açtığı ateş, öksürük ve nefes alma güçlüğü gibi belirtilerin olmasında rağmen hastaların testlerinin negatif çıktığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Virüse maruz kalan kişiler ilk birkaç günlük sürede semptomları gösteriyor. Ve hatta virüsü bulaştırıyor ancak üç günden sonra hastalığa yakalanıyor. Bu nedenle virüsün kuluçka süresi dikkate alınmalı PCRnin pozitifliği bizim için önemlidir. Fakat negatif olması hasta olmadığınız anlamına gelmez” dedi.