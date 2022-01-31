Omicron'la olmaz: Bağışıklık aşı ile sağlanır

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Necla Tülek, bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantında çok sayıda kişinin hastalığı geçirmesiyle toplumsal bağışıklığın sağlanıp sağlanamayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Necla Tülek

Çok sayıda kişinin aşılanması veya hastalığı geçirmesiyle toplumsal bağışıklığın oluşabileceğini belirten Tülek, şu bilgileri paylaştı:

“Fakat buradaki sorun Omicron’un bağışıklık bırakıp bırakmadığı. Eldeki veriler kısıtlı ama biz biliyoruz ki Omicron’da tekrar enfeksiyon oranı yüksek. Bu da yeterli bağışıklık bırakmadığını gösteriyor. Dolayısıyla Omicron’da hastalığı geçirme yoluyla toplumsal bağışıklığın oluşması mümkün değil.”

YÜZDE 90 AŞILANMALI

Prof. Dr. Tülek, “Bağışıklık için toplumun en az yüzde 90’ının aşılanması gerekiyor. Fakat aşılanmada da farklılıklar var. Çünkü virüsler mutasyona çok uygun, bu oranda aşılanmayı sağlayamazsak toplumda yayılması yeni varyantların ortaya çıkmasına yol açacak” dedi.

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü uyardı: OMICRON bağışıklık dinlemiyor