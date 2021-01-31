Pakistan, AstraZeneca’dan 17 milyon doz aşı alacak

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde birçok ülke, Covid-19’a karşı aşılama hazırlıklarına devam ediyor. Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan’ın Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19 Aşısına Erişim Programı COVAX kapsamında 17 milyon doz AstraZeneca Covid-19 aşısı alacağını ifade etti.

Aşıların Mart ayına kadar ülkeye ulaşacağını bildiren Umar, AstraZeneca aşılarının kalan dozunun ise 2021 yılının ikinci yarısında teslim edileceğini aktardı.

Aynı zamanda açıklamasında yarım milyon doz

Sinopharm Covid-19 aşısının ilk teslimatının getirmesi için Çin’e bir uçak gönderildiğini kaydeden Bakan Umar, 250 bin sağlık çalışanını aşılamaya yetecek kadar dozun temin edileceğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Imran Khan’ın Ulusal Sağlık Hizmetleri Özel Asistanı Faisal Sultan yaptığı açıklamada, Pakistan’da Covid-19’a karşı aşılamaların haftaya başlayacağını kaydetti.