Koronavirüs PCR testi kuyruklarına kabinli çözüm
TÜRKİYE

PCR testi kuyruklarına ‘kabinli’ çözüm

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte hastanelerin PCR test merkezlerinde yoğunluk arttı.

Uzun kuyrukların oluştuğu ve yoğunluğun bulunduğu hastanelerin yönetimi “test kabin” sayısını artırdığı öğrenildi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​PCR testi kuyruklarına ‘kabinli’ çözüm
PCR test kabini

Türkiye’de Omicron varyantına bağlı yaşanan vaka artışları devam ediyor. Vaka sayısı 68 bini bulurken gelecek haftalarda 100 bini aşması bekleniyor.

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte hastanelerin PCR test merkezlerinde yoğunluk arttı. Kovid-19 şüphesiyle test yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruklar son günlerde sokaklara taştı.

Koronavirüs pozitifken PCR testleri neden negatif çıkıyor?
FOTOĞRAF 16
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Koronavirüs salgının hayatımıza girmesi neredeyse hepimizin hastalıklara bakış açısını değiştirdi. Soğuk algınlığı ve gribin Kovid-19 ile benzer semptomlar göstermesi insanların her belirti gösterdiğinde hastaneler koşup test yaptırmasına neden oluyor.
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Bunun yanı sıra koronavirüse yakalanıp belirti göstermeyenler ve ya PCR testleri negatif çıkanlar ise toplum için hala büyük risk oluşturmaya devam ediyor.
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Kovid-19 teşhisi için hala dünya çapında kullanılan yöntem PCR testleri. Belirti gösteren kişilerin ağız ve burunlarından alınan sürüntü örnekleri üzerinde virüs tespit edilebiliyor.
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Ama bazı kişiler hastalığa yakalanmış olmalarına rağmen test sonuçları negatif çıkıyor.
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Koronavirüsün ilk gününden bu yana benzer durumlar dünya genelinde bir çok ülkede tartışılmış, ancak testlerin neden negatif sonuç verdiğine dair kesin bir sonuç bulunamamıştı.
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İngiliz bilim insanlarının yaptığı son araştırma negatif test bilmecesine bir ışık yaktı.
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NEGATİF TESTLERİN SORUMLUSU T HÜCRELERİ <br>University College London'dan bilim insanları koronavirüsün bazı insanların vücuduna girdiği ancak en erken aşamada bağışıklık sisteminin T-hücreleri tarafından temizlendiğini keşfettiler.
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ABORTİF ENFEKSİYONDA SONUÇ NEGATİF ÇIKIYOR <br>“Abortif enfeksiyon” adı verilen bu durumda PCR ve antikor testleri negatif sonuç veriyor. Londra'da pandeminin ilk dalgası sırasında izlenen sağlık çalışanlarının yaklaşık %15'inin bu senaryoya uyduğu belirtildi.
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Abortif enfeksiyon yaşandığında, Kovid-19’a yol açan virüs vücut içinde çoğalamıyor ve ardından kayboluyor.
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Vücudunda beklenenden daha güçlü ve daha geniş T hücre tepkilerine sahip olan kişiler koronavirüse yakalansa da testleri negatif çıkıyor ve hastalığı kısa sürede atlatıyorlar.
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AŞILARDA YÖNTEM DEĞİŞEBİLİR <br>Bilim insanları, yeni keşfin antikor tepkisine odaklanan mevcut aşıların yerine T hücresi tepkisine odaklanan aşıların gelişimine katkıda bulunacağını açıkladı.
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T HÜCRESİ NEDİR? <br>T lenfositler (timusa bağlı gelişimden sonra adlandırılan T hücreleri) adaptif bağışıklık sisteminin ana bileşenleridir.
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Enfekte olmuş konakçı hücrelerin yok edilmesinde, sitokinlerin üretilmesinde, diğer bağışıklık hücrelerinin aktivasyonunda ve bağışıklık tepkisinin düzenlenmesinde doğrudan yer alır.
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Bu lenfositler, immün yanıtta merkezi bir role sahiptir. Hücrelerin yüzeyinde t-hücresi reseptörlerinin varlığı nedeniyle diğer lenfositlerden ayırt edilirler .
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Bu hücrelerin kökeni, kemik iliğinden öncü hücreler şeklindedir, ayrıca timus bezine ulaştıklarında farklı tipte t hücrelerine dönüşmeye devam eder. Timustan ayrılmasına rağmen T hücreleri farklılaşmaya devam eder.
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T hücreleri viral enfeksiyonu tanımlayabilir ve ortadan kaldırabilir.
Koronavirüs pozitifken PCR testleri neden negatif çıkıyor?
Pandeminin başlamasından bu yana koronavirüs kapmış olmasına rağmen testi negatif çıkan insanların gizemi yeni yapılan bir araştırma ile çözüldü. Yapılan yeni keşif sayesinde aşı teknolojisinde de büyük değişimler bekleniyor...

Uzun kuyruk oluşmaması ve test sırası beklerken Omicron'un hızlı yayılmasından dolayı hastalığın bulaşmaması için hastaneler yeni tedbirler aldı.

SAYILARI ARTTIRILDI

Uzun kuyrukların oluştuğu ve yoğunluğun bulunduğu hastanelerin yönetimi “test kabin” sayısını artırdığı öğrenildi. Test kabini sayısının artması ile birlikte, kuyruklarda erime olması beklenirken, sıra beklerken hastalığı kapma ihtimalini de azaltacak.

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