​PCR testi kuyruklarına ‘kabinli’ çözüm

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CHP’li belediyelerin borçları bütçelerini aştı: Fitch Ratings iflas uyarısı yaptı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in iflas uyarısı yaptığı İstanbul, İzmir ve Antalya belediyelerinin borç toplamı 62,2 milyar lirayı buldu. İstanbul’un bütçesi 43,6 milyar, borcu 43 milyar lira; ancak yıl sonuna kadar 73 milyar liraya çıkması öngörülüyor. İzmir’in bütçesi 12,5 milyar lira, borcu da o kadar. Antalya’nın 7,2 milyar liralık borcu 3,4 milyar lira olan bütçesini ikiye katlıyor.



