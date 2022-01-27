Koronavirüs Pfizerın hap formundaki koronavirüs ilacına onay
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Pfizer'ın hap formundaki koronavirüs ilacına onay

ABD'li ilaç firması Pfizer'ın koronavirüse karşı geliştirdiği hap formundaki ilaç, Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) onayı aldı. Böylece Avrupa Birliği'nde (AB), koronavirüse karşı üretilen ilk hap formundaki ilaç onaylanmış oldu.

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Haber Merkezi İHA
Pfizerın hap formundaki koronavirüs ilacına onay
​Pfizer'ın hap formundaki koronavirüs aşısına onay

ABD’li ilaç üreticisi Pfizer’ın koronavirüse karşı geliştirdiği hap formundaki Paxlovid adlı ilaca Avrupa Birliği’nden (AB) yeşil ışık verildi.

EMA tarafından yapılan açıklamada, “EMA’nın İnsan Kullanımı için Tıbbi Ürünler Komitesi’nin (CHMP) Covid-19 tedavisi için oral antiviral ilaç Paxlovid için koşullu pazarlama izni verilmesini tavsiye etti” denildi.

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EMA, ilacın ek oksijen gerektirmeyen ve hastalığın şiddetli hale gelme riski yüksek olan yetişkinlerde kullanılabileceğini ifade etti. Paxlovid, AB’de koronavirüs tedavisi için onay alan ilk hap formundaki antiviral ilaç oldu.

MUTASYONLARA KARŞI DA ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

EMA, Paxlovid’in onayında koronavirüs hastaları üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin değerlendirildiği ifade edilerek, ilacın hastaneye yatışları ve ölümleri önemli ölçüde azalttığına dikkat çekildi. EMA ayrıca, Paxlovid’in koronavirüsün Delta, Omicron ve diğer mutasyonlarına karşıda etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

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Paxlovid’in yan etkilerinin genellikle hafif olduğunu aktaran EMA, ilacın faydalarının risklerinden daha büyük olduğunu ve ilacın AB ülkelerinde kullanımına yönelik son onay için söz konusu incelemenin AB Komisyonuna gönderileceğini aktardı.

EMA’nın incelemeleri sonrası ilaçlar ve aşılar için aldığı kararların AB Komisyonu tarafından da onaylanması gerekiyor.

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