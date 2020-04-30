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Koronavirüs Plazma tedavisinden sonra kovid-19 testi negatif çıkan hasta aynı gün hayatını kaybetti
TÜRKİYE

Plazma tedavisinden sonra kovid-19 testi negatif çıkan hasta aynı gün hayatını kaybetti

İzmir’de koronavirüs teşhisi konulan ve plazma tedavisi gördükten sonra testi negatife dönen Fatma Yılmaz, aynı gün hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Fatma Yılmaz
Fatma Yılmaz

İzmir’de yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Yılmaz, bir süre önce koronavirüs (Kovid-19) belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yapılan testler sonucu Fatma Yılmaz’a korona virüs pozitif teşhisi konuldu.

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Teşhisin ardından tedaviye alınan Yılmaz’ın durumu birkaç gün sonra ağırlaştı. Yoğun bakıma alınan Yılmaz’a, bir hafta sonunda immün plazma bağışçısı bulundu. Plazma tedavisine başlanan Yılmaz’ın sağlık durumu iyiye gitmeye başladı ve yapılan test sonucu negatife döndü.

  • Yılmaz tam sağlığına kavuştu denilirken aynı gün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Fatma Yılmaz’ın ölüm sebebinin korona virüse bağlı akciğerlerin iflas etmesi sonucu kalbinin durması olduğu öğrenildi.

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