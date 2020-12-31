Prof. Dr. Çelen: Tek aşıyla da koruma sağlanabiliyor Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelen, koronavirüs aşısının ilk dozunun da koruma sağladığını belirterek, "Aşının ne zamandan sonra korumaya başladığı ile ilgili birkaç tane olgu var. Görünen o ki aslında tek aşıyla da koruma sağlanabiliyor. Bir aşıdan dahi koruyuculuk sağlanabilir mi? Evet sağlanabilir ama biz yine de yüksek düzeyde koruyuculuğu sağlamak açısından iki aşımızı yapalım" dedi.

Haber Merkezi 31 Aralık 2020, 08:54 Son Güncelleme: 31 Aralık 2020, 09:12 DHA