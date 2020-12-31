Koronavirüs Prof Dr Çelen Tek aşıyla da koruma sağlanabiliyor
TÜRKİYE

Prof. Dr. Çelen: Tek aşıyla da koruma sağlanabiliyor

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelen, koronavirüs aşısının ilk dozunun da koruma sağladığını belirterek, "Aşının ne zamandan sonra korumaya başladığı ile ilgili birkaç tane olgu var. Görünen o ki aslında tek aşıyla da koruma sağlanabiliyor. Bir aşıdan dahi koruyuculuk sağlanabilir mi? Evet sağlanabilir ama biz yine de yüksek düzeyde koruyuculuğu sağlamak açısından iki aşımızı yapalım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen.
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen.

Türkiye'de Faz-3 çalışmaları kapsamında 12 şehirde 25 merkezde gönüllü vatandaş üzerinde uygulanan Çinli Sinovac firmasının CoronaVac aşısının ikinci dozu, geçen günlerde Diyarbakır'da da yapılmaya başlandı.

  • İlk aşıdan sonra koronavirüse yakalanma oranı ve aşının koruyuculuğuyla ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, aşılama öncesi gönüllüler üzerine yapılan çalışmaları anlattı. Prof. Dr. Çelen, "Aşıya geçmeden önce hastaların hem PCR testine hem de antikor testine baktırıyor. İkisinin de sonucunun negatif olması durumunda iki gün sonra da aşısını yapıyoruz. 14 gün sonra da ikinci aşıyı yapıyoruz" diye konuştu.

Bilim Kurulu aşı için toplanıyor
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu aşı için toplanıyor

'BİRİNCİ AŞIDAN SONRA KORUYUCULUK YÜZDE 70'LERDE'

Birinci aşıyı olanların koronavirüse yakalanma ihtimaliyle ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Çelen, şunları söyledi:

  • "Birinci aşıyı olan kişi Covid-19'a yakalanabilir mi? Birinci aşı onu yine de tek aşı olmasına rağmen korur mu? Ya da ne zamandan sonra korumaya başlar. Bununla ilgili birkaç tane olgumuz oldu. Görünen o ki aslında tek aşıyla da koruma sağlanabiliyor. Bu koruma aslında dördüncü veya beşinci günden sonra da oluşabiliyor. Fakat klinik çalışmalarda belli bir sistem vardır. Sistem gereği iki aşı yapıldıktan sonraki 15'inci günde antikora bakılır. Yani birinci aşıdan 28 gün sonra bakılıyor. Aşının koruyuculuk oranı yüzde 94'lerde. Acaba birinci aşıdan bir hafta sonra ya da on gün sonra bakılsaydı koruyuculuk olmaz mıydı? Muhtemelen olurdu fakat bu oran yüzde 70'lerde olacaktı. Bir aşıdan dahi koruyuculuk sağlanabilir mi? Evet sağlanabilir. Ama biz yine de yüksek düzeyde koruyuculuğu sağlamak açısından iki aşımızı yapalım ve ikinci aşıdan 15 gün sonra koruyucu antikor titremize bakalım."

Beklenen aşılar geldi
KORONAVİRÜS
Beklenen aşılar geldi

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Sonuçlar canlı paylaşılacak
KORONAVİRÜS
Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Sonuçlar canlı paylaşılacak

Abone Ol Google News
2020nin son faşist saldırısı

2020'nin son faşist saldırısı

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Sağlar'a tepki.
1 Ocakta silinebilir!

1 Ocak'ta silinebilir!

​Milyonlarca kart sahibine dikkat çeken çağrı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ermenistana uyarı: Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum

​Yönetim, ona yakın isimlerin tasfiyesi için düğmeye bastı.
Dört il için uyardı

Dört il için uyardı

​2020 yılının son hava durumu raporunu paylaştı.
Binlerce kişi bekliyordu

Binlerce kişi bekliyordu

​Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu.
PÖH'ten nefes<br>kesen operasyon

PÖH'ten nefes
kesen operasyon

​Polisi vuran şahıs kanalın içinde yakalandı.
Markete girdi<br>alev topuna döndü

Markete girdi
alev topuna döndü

​İstanbul Bahçelievler'de dehşet dolu gece.
Kapıları<br>'koçbaşı' ile kırdılar

Kapıları
'koçbaşı' ile kırdılar

​İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 35 kişi hakkında yakalama kararı
Burdur'da acı olay

Burdur'da acı olay

​Isınmak isteyen çobanın üzerine beş tonluk kaya düştü.
İstanbul'da<br>EYP'li saldırı

İstanbul'da
EYP'li saldırı

Saldırı sonrası markette hasar meydana geldi.
Korku dağları sardı

Korku dağları sardı

​İki gece aynı yerde kalamıyorlar.
Tam 101 yaşında

Tam 101 yaşında

Koronavirüsü yendi, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.