Koronavirüs Prof Dr İsmail Hanta Kovid-19u atlatanların yüzde 20si yeniden hastaneye başvuruyor
TÜRKİYE

Prof. Dr. İsmail Hanta: ​Kovid-19'u atlatanların yüzde 20'si yeniden hastaneye başvuruyor

Prof. Dr. İsmail Hanta: Kovid-19'u atlatanların yüzde 20'si yeniden hastaneye başvuruyor

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hanta, taburcu olan Kovid hastalarının yüzde 20’sinin çeşitli sebeplerden dolayı yeniden hastaneye başvurduklarını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Prof. Dr. İsmail Hanta
Prof. Dr. İsmail Hanta

Tüm dünyada 100 milyondan fazla insanı etkileyen ve yaklaşık 2.5 milyon insanın ölümüne neden olan Kovid-19’dan 80 milyondan fazla insanın ise iyileştiği biliniyor. Ancak özelikle hastalığa bağlı çeşitli nedenlerce hastanelerde tedavi gören hastaların taburcu olduktan sonra uzun dönem etkileri nedeniyle yeniden hastanelere başvurdukları belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hanta, tüm dünyanın, hastalıkla ilgili olarak daha çok akut dönemdeki etkilerine odaklanmış bulunmakla beraber, çeşitli bilimsel makalelerde ve kendi pratiklerinde de görüldüğü üzere hastalıktan iyileşen kişiler arasında ise bazen günlerce hatta aylarca süren bazı şikayetlerin devam ettiğinin görüldüğüne dikkati çekti.

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Prof. Dr. Hanta, bu şikayetlerin arasında kas ve eklem ağrıları, uyku problemleri, halsizlik ve yorgunluk gibi şikâyetlerin yanı sıra özellikle hastalığı ağır atlatan, hastanede ya da yoğun bakımda tedavi görmüş olan bir grup hastada ise akciğer hasarı ile ilgili olarak nefes darlığı ve oksijen tedavi gereksiniminin taburculuktan sonra da devam ettiğinin izlendiğine işaret etti.

Prof. Dr. Hanta, “Ne yazık ki taburcu olan hastaların yüzde 20’si bu sebeplerden dolayı tekrar hastaneye yatmak zorunda kalabiliyor. Bu nedenle en azından hastalığı orta-ağır düzeyde geçiren hastaların taburculuk sonrası hastalığın başta akciğerlerde yaptığı hasar ile ilgili olarak takiplerinin dikkatli bir şekilde yapılması oldukça önemlidir" dedi.

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Bu amaçla hastanelerde “Kovid sonrası” diye tanımlanan Kovid-19 geçiren hastaların takiplerinin ve kontrollerinin yapıldığı polikliniklerin oluşturulmaya başladığına işaret eden Prof. Dr. İsmail Hanta, hastaların bu polikliniklerde başta akciğer sorunları olmak üzere, Kovid-19’un etkilediği kalp, nörolojik, psikiyatrik gibi çeşitli sistemleri ilgilendiren sorunları ve hastalığın etkilerinin araştırıldığını, tedavi ile pulmoner rehabilitasyon yöntemleri devreye konulmaya başlandığına dikkati çekti.

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