Koronavirüs ProfDr Ertuğrul İngiltere varyantı hakim önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar
TÜRKİYE

Prof.Dr. Ertuğrul: İngiltere varyantı hakim önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul, yurt genelinde İngiltere varyantının hakim olduğunu belirterek, "Ramazan ayına 30 bin civarı günlük olgu sayısıyla giriyoruz. Bu bizim için çok büyük risk. Buna bir de İngiltere varyantının yaygın olmasını eklersek, bir an önce bazı önlemler acil olarak alınmalı. Aksi takdirde olgu sayılarımızın 50 binlere çıkması ve can kayıplarımızın artması kaçınılmaz olacak" dedi.

Haber Merkezi DHA
Prof.Dr. Ertuğrul: İngiltere varyantı hakim önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoli Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgınında Türkiye genelinde İngiltere varyantının hakim olduğunu söyledi.

  • Mutast virüsün 0-9 yaş grubuna daha fazla bulaştığına yönelik bilimsel veri olmadığını belirten Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Böyle bir söylem var ama özellikle İngiltere varyantı tüm yaşlardaki insanlara çok daha çabuk ve kolay bulaşıyor. Bazen sosyal mesafeyi ayarlamaksızın, bazen maskesiz yakın olabildiğinden İngiltere mutasyonunun çocuklar arasında dolaşımı daha sık olabiliyor. Şu anda ülkemizde İngiltere mutasyonu, İngiltere varyantı hakim konuma geçmiş durumda. Bu nedenle tüm yaş grupları için bu riski söyleyebiliriz. Hastalığın ağır geçirilmesi konusunda ise henüz elimizde yeterli veri olmadığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca'dan 'nazal aşı' müjdesi: 2-3 hafta içinde araştırma için üretime başlanacak
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca'dan 'nazal aşı' müjdesi: 2-3 hafta içinde araştırma için üretime başlanacak

'30 BİN GÜNLÜK OLGU SAYISINA GİRİYORUZ'

Vaka sayılarının günlük 30 bin civarına ulaştığını kaydeden Ertuğrul, "Ramazan ayına 30 bin civarı günlük olgu sayısıyla giriyoruz. Bu bizim için çok büyük bir risk. Buna bir de İngiltere varyantının yaygın olmasını da eklersek, Ramazan'a kadar geçecek sürede biran önce bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemler acil olarak alınmalı. Aksi takdirde olgu sayılarımızın 50 binlere çıkması ve can kayıplarımızın artması kaçınılmaz olacak. Bence biran önce bazı önlemler alınmalı. Bunun içerisine ciddi karantina önlemleri de dahil edilebilmeli. Bizler hekimler olarak, sağlık çalışanları olarak sağlık penceresinden baktığımızda son dönemde hasta yükümüzün arttığını, hastanede yatan hasta sayımızın ve yoğun bakımda yatan hasta sayımızın arttığını söylemem gerekiyor. Bu şekilde Ramazan'a girmemiz durumunda, Ramazan ayı bizim için çok da hayırlı olmayabilir" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması: Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması: Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı

'RİSKİ AZALTMAK İÇİN SINIRLANDIRMAK GEREKİR'

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, vaka sayılarının düşmesi için hasta yükünün yoğun olduğu illerden geçişlerin sınırlandırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle tam bir kapanmaya gitmekten başlanabilmeli. Hasta yükünün yoğun olduğu illerden geçişlerin de sınırlandırılması önlem olarak düşünülebilir. Ayrıca açık olacak yerlerde, işyerlerinde de rutin testlerin, haftalık testlerin yapılabilmesi, şu anda 220 bin civarında olan test sayısının mutlaka 500 binlere, 600 binlere çıkartılması gerekiyor. Tüm bunları topyekun düşünmemiz gerekiyor. Bu tam kapanmayla beraber mümkünse çok hızlı bir biçimde, özellikle risk grubu dediğimiz grubun aşılanmasının tamamlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bakan Koca'dan 'teravih namazı' açıklaması: Önlemler alınarak kılınmaya devam edilecek
KORONAVİRÜS
Bakan Koca'dan 'teravih namazı' açıklaması: Önlemler alınarak kılınmaya devam edilecek

Türkiye, koronavirüse karşı burun spreyi geliştirdi
KORONAVİRÜS
Türkiye, koronavirüse karşı burun spreyi geliştirdi

Üç koronavirüs mutasyonu, Esenboğa Havalimanı'ndaki merkezde aynı anda belirlenebilecek
KORONAVİRÜS
Üç koronavirüs mutasyonu, Esenboğa Havalimanı'ndaki merkezde aynı anda belirlenebilecek
Abone Ol Google News
İçtikleri boğazındaki delikten dışarı dökülüyor

İçtikleri boğazındaki
delikten dışarı dökülüyor

​3 yaşındaki Muhammed yardım bekliyor.
Etim kemiğimden ayrılmış gibiydi

'Etim kemiğimden ayrılmış gibiydi'

Koronavirüsü 2 ayda atlattı, yaşadıklarını böyle anlattı.
Başörtülülere hakaret edip aşağılayan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakim karşısında

Cevizlibağ'da korkutan yoğunluk

Cevizlibağ'da korkutan yoğunluk

​Toplu ulaşımda seferlerin azlığı isyan ettirdi.

En tatlı ikram

En tatlı ikram

Osmanlı Saray Kadayıfı sağlık çalışanlarını ve emniyet güçlerini unutmadı

​Milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.